Swatch tease une nouvelle collab – le plus gros lancement depuis la MoonSwatch ?

Le nouveau teaser énigmatique de Swatch, présentant huit passants colorés et le logo iconique “X Swatch”, suggère que le prochain blockbuster horloger pourrait arriver dans quelques jours seulement.

Si vous avez visité le site de Swatch récemment, vous avez été accueilli par un message plutôt mystérieux : « Les vraies merveilles arrivent en mai ». Une petite pique amusante lancée à Watches and Wonders, le salon horloger qui a dominé l’actualité il y a deux semaines, mais c’est ce qui suit qui enthousiasme : un espace vide, puis le format désormais familier « X Swatch ».

Nous avons déjà vu ce format. Omega X Swatch nous a donné la MoonSwatch, et Blancpain X Swatch a livré la Scuba Fifty Fathoms. Ces deux collaborations extrêmement populaires ont provoqué des files d’attente interminables et une frénésie sur le marché de la revente. Depuis, les spéculations vont bon train sur ce que Swatch pourrait faire ensuite. Mai n’étant plus qu’à trois jours, nous n’aurons plus à nous poser la question bien longtemps.

Lecture des indices… La page de teaser présente également huit passants disposés en forme de fleur. Ils semblent être en cuir avec des surpiqûres visibles, et chacun arbore une couleur différente : rose clair, rose foncé, bleu clair, bleu foncé, vert clair, vert foncé, blanc et noir.

Huit passants, huit couleurs et le mot « merveilles » au centre : cette collection pourrait-elle être sur le thème des Huit Merveilles du Monde ? La collection MoonSwatch était liée aux planètes du système solaire, la Fifty Fathoms s’inspirait des océans du monde ; suivant cette logique, la prochaine collection pourrait être basée sur la terre ou le globe. C’est notre prédiction, et on y croit assez fermement.

Quelle montre passera entre les mains de Swatch ?

Cela nous amène à la question la plus intéressante : à qui appartient cette montre ? La MoonSwatch était construite autour de l’Omega Speedmaster Moonwatch (l’espace), et la Fifty Fathoms était une montre de plongée (l’océan).

Si cette nouvelle collection est sur une thématique « terre », célébrant les grands monuments et paysages de notre monde, l’esprit se tourne naturellement vers les montres de terrain (field watches) et les compagnons de voyage.

L’option Hamilton : Un candidat qui vient immédiatement à l’esprit est la Hamilton Khaki Field. Elle possède cet esprit robuste et explorateur qu’exige un thème sur les merveilles du monde, et Hamilton, comme Omega et Blancpain, fait partie de la famille Swatch Group.

L’option Worldtimer : Le thème des merveilles évoque aussi le voyage. Pourrait-il s’agir d’une Omega Aqua Terra Worldtimer ? Ambitieux, certes, mais cela pourrait être extrêmement populaire.

L’option Longines : Une collaboration avec Longines pourrait s’appuyer sur l’histoire de l’aviation et de l’exploration de la marque. Une Swatch X Longines Spirit Zulu Time, peut-être ?

Quelle que soit la montre, l’attente sera courte. Nous couvrirons l’annonce dès qu’elle tombera. Affaire à suivre.