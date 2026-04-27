Sur le HONOR 600 Lite, Snapchat s’ouvre désormais en un seul geste

Avec le nouveau 600 Lite, Honor propose une idée aussi simple que futée : placer Snapchat directement au cœur de l’expérience smartphone.

En effet, aujourd’hui, prendre une photo ne suffit plus : il faut pouvoir la partager immédiatement. Stories, snaps, selfies entre amis, vidéos spontanées… pour toute une génération, la caméra est devenue le point de départ de la conversation. On capture l’instant avant même de penser à l’envoyer.

Le vrai plus ? Son bouton AI Camera, qui peut être configuré pour ouvrir directement Snapchat. Un simple geste suffit alors pour lancer l’application, capturer un moment et le partager immédiatement, sans perdre de temps à chercher l’icône ou à passer par plusieurs menus. Quand il ne sert pas à Snapchat, ce bouton reste ultra pratique : une pression simple ouvre l’appareil photo classique, une pression prolongée lance directement la vidéo.

HONOR ne mise pas seulement sur la rapidité. Le 600 Lite embarque aussi un capteur principal de 108 MP, pensé pour offrir des photos détaillées, lumineuses et prêtes à être publiées sans effort. Portraits, selfies, scènes de vie ou souvenirs de soirée, tout gagne en netteté et en relief. La marque ajoute aussi des filtres inspirés de la photographie argentique, pour donner instantanément plus de style aux clichés sans passer des heures en retouche. Le résultat est simple : des photos plus belles, plus expressives et immédiatement prêtes à être partagées.

HONOR confirme ici son positionnement : proposer des smartphones accessibles mais intelligemment pensés, qui répondent à de vrais usages du quotidien plutôt qu’à de simples arguments techniques.