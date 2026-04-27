JMGO N3 Ultimate, le vidéoprojecteur 4K qui projette vraiment partout où vous voulez

On a tous déjà rêvé d’un vrai home cinéma à la maison. Une immense image, un son immersif, une installation simple… sans devoir transformer tout le salon en salle obscure.

Le problème, c’est que les vidéoprojecteurs demandent souvent trop de compromis : le bon angle, la bonne distance, le bon mur, les bons réglages… et beaucoup de patience. Avec le nouveau JMGO N3 Ultimate, tout change. La marque frappe fort avec un projecteur premium qui semble avoir compris une chose essentielle : aujourd’hui, on veut de la performance, mais surtout de la simplicité. Et clairement, ce modèle a tout pour devenir le nouveau fantasme des amateurs de cinéma à domicile.

Sa grande force réside dans son incroyable liberté d’installation. Grâce à son tout nouveau système optique 3-en-1, une première mondiale, ce projecteur combine déplacement optique, zoom optique et gimbal piloté par intelligence artificielle dans un seul et même système. Dit autrement : vous le posez presque où vous voulez, il fait le reste. Sur un mur, au plafond, de côté, dans le salon ou dans une chambre… en un clic, l’image s’aligne parfaitement sans perte de qualité. Pas de correction approximative, pas de galère technique. Juste une image nette, lumineuse et spectaculaire.

Le N3 Ultimate peut projeter jusqu’à 300 pouces en vraie 4K native avec jusqu’à 5 800 ISO lumens. Même en journée, même dans une pièce lumineuse, l’image reste impressionnante. Ajoutez à cela le triple laser MALC 5.0, le Dolby Vision et le Dolby Audio, et on se rapproche clairement de l’expérience cinéma premium… sans quitter son canapé.

Au quotidien, ce projecteur mémorise vos espaces favoris : un mur pour Netflix, le plafond pour une session détente dans la chambre, un autre angle pour le sport entre amis… une simple pression sur la télécommande suffit pour retrouver instantanément vos réglages parfaits.

Pour les gamers aussi, le niveau est sérieux : latence ultra-faible, 240 Hz, fluidité impeccable… console, sport ou gros blockbuster, tout devient plus spectaculaire. Comme tout bon produit lifestyle premium, il pense aussi au confort invisible : autofocus automatique, protection des yeux, évitement des obstacles, correction trapézoïdale intelligente… tout se fait presque sans y penser.

À 2 999 € (et moins en early bird), le N3 Ultimate ne s’adresse pas à ceux qui veulent juste regarder un film. Il parle à ceux qui veulent transformer leur quotidien, upgrader leur salon et redécouvrir le plaisir de vraiment bien regarder.