OnePlus Watch 4 : Wear OS 6 et Gemini, la nouvelle reine des fans d’Android ?

La OnePlus Watch 4 a fait l’objet d’un lancement discret sur le site Web de la marque. Elle arrive équipée de Wear OS 6, de Gemini et d’un design plus léger.

Sans tambour ni trompette, la montre connectée OnePlus Watch 4 a été annoncée, et tout porte à croire qu’elle sera une nouvelle option de choix pour les passionnés de montres connectées utilisant un smartphone Android. Bien qu’aucun communiqué de presse n’ait encore été publié, OnePlus a mis en ligne les détails techniques sur son site. La OnePlus Watch 4 embarque Wear OS 6 pour piloter l’ensemble, avec une prise en charge native de Google Gemini. L’interface utilisateur sera assurée par la huitième version majeure d’Oxygen OS Watch.

Côté matériel, la montre arbore un boîtier en titane et un cadran de 47 mm. L’écran LTPO OLED peut atteindre une luminosité de pointe de 3 000 nits grâce à un nouveau mode sport, ce qui devrait garantir une visibilité parfaite même sous un soleil de plomb en plein été. Un verre saphir protège la dalle de 310 PPP (pixels par pouce).

Le processeur Snapdragon W5 reste aux commandes, épaulé par 32 Go de stockage et 2 Go de RAM pour vos applications et votre musique. C’est la même configuration que sur les deux générations précédentes, et il n’y a toujours pas de modèle LTE (4G) à l’horizon.

L’autonomie est estimée à trois jours en usage intensif. Quelques améliorations matérielles sont à noter, comme la certification IP69 pour la résistance à l’eau et à la poussière, ainsi qu’un poids légèrement réduit.

L’appareil sera disponible en deux coloris : Evergreen Titanium et Midnight Titanium. OnePlus n’a pas encore révélé le prix ni la date de disponibilité, mais au vu des spécifications, on peut s’attendre à un tarif proche de la génération précédente, soit environ 349 €.