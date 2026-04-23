Hublot devient chronométreur officiel du E1, le championnat de bateaux de course des stars

E1, le tout premier championnat de bateaux de course 100 % électriques au monde, annonce que l’horloger de luxe Hublot devient le Partenaire Chronométreur Officiel de la discipline.

Connaissez-vous le E1 ? C’est le premier et unique championnat de bateaux de course électriques au monde agréé par l’Union Internationale Motonautique (UIM), l’instance dirigeante internationale des activités de motonautisme. Les pilotes d’E1 naviguent sur des circuits serrés et techniques au volant des E1 RaceBirds électriques. Ce championnat a été créé pour instaurer une compétition sur l’eau inédite et passionnante, utilisant des technologies électriques afin de concentrer les efforts sur les innovations aidant à protéger et restaurer nos eaux urbaines et zones côtières. Le championnat met en scène des équipes composées d’un pilote homme et d’une pilote femme. S’affrontant dans des villes emblématiques comme Djeddah, Monaco, le lac de Côme, Lagos et Miami, les équipes appartiennent à de grandes célébrités mondiales. Parmi elles figurent LeBron James, Will Smith, Marc Anthony et Steve Aoki pour le divertissement, ainsi que Rafael Nadal, Tom Brady, Virat Kohli, Thibaut Courtois, Kyle Kuzma et Didier Drogba pour le sport.

Réputée pour son audace esthétique et son excellence technique, la maison Hublot apporte son savoir-faire suisse et son expertise en chronométrage de précision aux courses effrénées d’E1. « Hublot est ravi de s’associer au championnat du monde E1, qui constitue une plateforme idéale pour échanger avec nos clients et notre communauté de “Hublotistes », réagit Julien Tornare, Directeur Général de Hublot. Nous voyons en E1 un espace exceptionnel pour l’activation client, offrant des expériences uniques et inoubliables qui correspondent parfaitement à l’esprit de notre marque. » Ce partenariat réunit une passion commune pour l’innovation, la performance et le design, alors qu’E1 continue de repousser les limites du sport automobile et de la technologie marine électrique à travers quatre continents. « La précision n’est pas simplement une caractéristique de ce que nous faisons chez E1 ; c’en est le fondement, résume Alejandro Agag, fondateur et président d’E1. Hublot est bâti sur cette même conviction. Ce partenariat est la rencontre naturelle de deux marques mondiales qui refusent de dissocier l’ambition de la performance. J’ai hâte de voir ce que nous allons construire ensemble. »

Grâce à ce partenariat mondial avec le UIM E1 World Championship présenté par PIF, Hublot sera intégré de manière proéminente tout au long de la saison, assurant les opérations de chronométrage de précision ainsi qu’une visibilité sur le flux mondial du championnat, diffusé dans plus de 230 territoires. Le partenariat fera ses débuts officiels lors du prochain E1 Lake Como GP 2026 présenté par Villa d’Este, qui se tiendra le 25 avril.

L’horloger sera également présent au sein de l’espace VIP exclusif E1 Ocean Club, offrant aux invités privilégiés une expérience de visionnage luxueuse et haut de gamme, incluant un accès à certains pilotes et personnalités du championnat. Cette collaboration renforce la position d’E1 en tant que plateforme mondiale pour les marques avant-gardistes tournées vers l’innovation, la technologie et la performance.