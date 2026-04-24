Nouveaux VAE Amflow PX, la puissance du pédalage

Lancez-vous sur les sentiers avec l’un de ces vélos, et vous devrez faire attention à ne pas apparaître sur les radars.



Si vous recherchez un vélo électrique (VAE) si puissant qu’il pourrait vous faire décoller à la moindre bosse, le nouvel Amflow PX pourrait bien être votre prochain coup de cœur.

Équipé d’un moteur électrique Avinox M2S développant 1 500 watts en crête et un couple de 150 Nm en mode Boost, le tout dans un cadre en carbone pesant environ 20 kg (selon la taille choisie), l’Amflow PX allie force brute et maniabilité.

En mode plus calme — il existe cinq modes d’assistance selon l’aide souhaitée — vous pourrez atteindre jusqu’à 144 km d’autonomie grâce à la batterie intégrée de 700 Wh. En couplant un moniteur de fréquence cardiaque à l’application Avinox Ride, le système peut même ajuster l’assistance automatiquement pour maintenir votre rythme cardiaque dans la zone cible.

La gamme se décline en deux modèles : la version Pro, plus onéreuse, bénéficie de composants haut de gamme (cintre, fourche, amortisseur arrière et transmission). Grâce à de multiples réglages (cinq pour l’angle de direction, deux pour la hauteur du boîtier de pédalage et quatre pour la longueur des bases), Amflow affirme qu’il existe 40 configurations différentes pour adapter la géométrie du PX à votre style.

Le cadre intègre également un éclairage avant alimenté par la batterie principale, ainsi qu’un écran tactile OLED de 2 pouces incrusté dans le tube supérieur. Celui-ci affiche la navigation virage par virage et le niveau de batterie restant, de quoi éviter de se retrouver perdu en pleine nature.

L’Amflow PX Carbon standard est proposé à environ 6 999 €, tandis que la version Carbon Pro grimpe à environ 9 999 €.