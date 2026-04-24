HONOR 600, le smartphone dopé à l’IA

HONOR dévoile le HONOR 600, un smartphone dopé à l’IA pour réinventer la photo et la vidéo mobile.

HONOR dévoile aujourd’hui le HONOR 600. Pensé pour une génération qui crée autant qu’elle consomme, le HONOR 600 articule design et innovation dans une même logique d’usage. Loin d’une simple accumulation de fonctionnalités, il propose une expérience plus directe, plus fluide, où la création visuelle devient immédiate. Au cœur de cette approche, la fonctionnalité Image to Video 2.0 ouvre de nouvelles possibilités de narration, tandis que le capteur Ultra-Clear Night Camera de 200 MP1 repousse les limites de la photographie mobile, notamment en basse lumière. L’ensemble s’appuie sur une plateforme Snapdragon de niveau flagship, une batterie de 6 400 mAh pensée pour durer, et un écran particulièrement lumineux de 6,57 pouces pouvant atteindre 8 000 nits. Le tout s’intègre dans un design ultra-fin, compatible avec l’écosystème Apple, pour une continuité d’usage plus naturelle. Disponible en Orange, Golden White et Black, le HONOR 600 sera disponible à l’achat à partir du 23 avril au prix de vente conseillé à partir de 549 €.

Le HONOR 600 adopte une silhouette plus simple et plus cohérente, avec un design en fibre composite ultra durable. Le châssis repose sur un cadre métallique mat, finement travaillé, à la texture satinée, pensé pour offrir à la fois une prise en main confortable et une finition soignée. À l’avant, les bordures noires atteignent 0,98mm6, tandis que les angles R, plus ouverts, contribuent à l’équilibre visuel de l’ensemble. Disponible en Orange, Golden White et Black, le HONOR 600 décline cette recherche d’équilibre entre sobriété, précision et présence.

Dans ce format contenu, HONOR intègre une batterie de 6 400 mAh, la plus importante de la gamme à ce jour, sans augmentation d’épaisseur ni de poids par rapport à la génération précédente. Un système de gestion de l’énergie basé sur l’IA ajuste l’utilisation des ressources en fonction des usages afin d’optimiser l’autonomie, qui peut atteindre jusqu’à

deux jours en utilisation intensive. Les fonctions essentielles (appels, vidéo, photographie) restent par ailleurs accessibles même à -20°C avec un niveau de charge de 20%. La recharge s’adapte à différents usages grâce à la technologie HONOR SuperCharge 80W7 en filaire, complétée par une recharge inversée filaire de 27W, y compris pour iPhone. Conçue pour durer, la batterie maintient ses performances dans le temps, avec une capacité annoncée jusqu’à 1 600 cycles de charge.

Sur la partie affichage, le HONOR 600 repose sur un écran de 6,57 pouces, avec une luminosité pouvant atteindre 8 000 nits8, ce qui permet de conserver une bonne lisibilité, y compris en extérieur. L’ensemble repose sur un affichage fluide, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz 9 , une densité de 458 ppi 10 , une gradation à 3 840 Hz 11 pensée pour le confort visuel, ainsi que la prise en charge de 1,07 milliard de couleurs. Pour un usage en plein soleil, le mode Sunlight ajuste automatiquement la luminosité et la gestion thermique afin de maintenir une visibilité stable, avec des niveaux pouvant atteindre 4 000 nits dans certaines conditions. De son côté, l’écran HONOR Eye Comfort agit sur la luminosité et les couleurs pour limiter la fatigue visuelle dans la durée. Ce niveau de performance s’accompagne d’un ensemble de protections adaptées. Le HONOR 600 dispose de certifications élevées en matière de résistance à l’eau et à la poussière, avec les indices IP68, IP69 et IP69K, ainsi que de la certification SGS 5-star Premium Performance pour la résistance aux chutes et à l’écrasement. L’appareil est ainsi conçu pour faire face aux situations du quotidien, qu’il s’agisse d’éclaboussures, de poussière ou de chocs accidentels.

La série HONOR 600 avec Google Gemini14 permet aux utilisateurs d’interagir en toute fluidité par texte, voix ou image pour bénéficier d’une assistance complète lors de leurs déplacements. Il s’agit d’une avancée majeure vers la création d’un assistant IA véritablement intelligent, intuitif et réellement utile, capable de dialoguer. Elle offre également un essai gratuit de trois mois de Google AI Pro15, permettant un accès privilégié au meilleur de Gemini, notamment aux nouvelles fonctionnalités telles que la génération de vidéos optimisée par Veo 3.1, la génération d’images Nano Banana Pro, l’outil de réalisation de films par IA Flow, l’assistant de recherche par IA NotebookLM, ainsi que 5 To de stockage dans le cloud.

Avec Image to Video 2.0, le HONOR 600 fait évoluer la manière de créer depuis son smartphone. À partir de quelques images, il devient possible de générer en quelques secondes de courtes séquences vidéo, sans passer par des outils complexes. L’utilisateur garde la main sur la narration (choix des visuels, point de départ, fin de la séquence), tout en s’appuyant sur des modèles inspirés des codes du cinéma pour structurer le rendu. L’intérêt tient autant dans la simplicité que dans la rapidité d’exécution : les images se combinent via de simples instructions en langage naturel, sans rupture entre la prise de vue, la retouche et la création vidéo. Un bouton dédié permet d’y accéder directement depuis la galerie, tandis que l’AI Photo Agent ajuste les visuels à la demande, à partir d’une description. Les outils de retouche de photos animées, notamment l’effacement d’éléments sur Moving Photo et le montage Breakout Collage, complètent cet ensemble créatif dynamique. Selon HONOR, les précédents modèles de la gamme ont déjà généré plus de 13,4 millions de secondes de contenus vidéo créés par IA, preuve de l’intérêt croissant pour une narration mobile plus expressive et plus vivante.