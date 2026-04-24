Twelve South, les accessoires à glisser absolument dans sa valise

Un week-end improvisé, une escapade en bord de mer, quelques jours à l’étranger ou simplement un city-trip entre amis… partir léger tout en restant parfaitement équipé, c’est souvent plus compliqué que prévu.

Batterie à plat, câble introuvable, chargeur oublié, téléphone qui tombe à 2 % au pire moment : les petits détails peuvent vite gâcher le voyage. Et c’est précisément là que Twelve South fait la différence.

La marque américaine est devenue une vraie référence chez les amateurs d’Apple et de beaux accessoires. Son secret ? Prendre des objets du quotidien qu’on utilise tous les jours et les rendre plus intelligents, plus élégants et surtout beaucoup plus agréables à vivre. Ici, chaque produit est pensé pour simplifier la vie sans jamais sacrifier le style.

Parmi les nouveautés les plus malines du moment, le CableStay mérite clairement sa place dans n’importe quel sac de voyage. Son idée paraît presque trop simple : un câble USB-C tressé de 1,5 m avec un petit ancrage lesté en silicone qui empêche enfin le câble de glisser de la table de nuit, de la tablette du train ou du siège d’avion. Plus besoin de ramper sous le lit d’hôtel pour récupérer son chargeur à minuit.

C’est discret, ultra pratique et typiquement le genre d’accessoire qu’on sous-estime… jusqu’à l’utiliser une fois. Recharge rapide jusqu’à 60W, design compact, coloris soignés : il transforme un simple câble en vrai accessoire lifestyle.

Autre pépite : la PowerCapsule, une batterie externe magnétique qui se fixe directement à l’arrière de l’iPhone grâce au MagSafe. Fine, élégante et surtout incroyablement pratique, elle permet de recharger sans fil sans alourdir la poche ni dénaturer le téléphone. Disponible en 5 000 mAh pour les escapades rapides ou en 10 000 mAh pour les gros week-ends, elle accompagne naturellement tous les déplacements.

Et contrairement aux batteries externes classiques qu’on cache au fond du sac, celle-ci a presque envie de se montrer. Finition en cuir de cactus, cadre en alliage de zinc, lignes propres… on est clairement plus proche de l’accessoire premium que du simple gadget tech.