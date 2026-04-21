Les couleurs de l’iPhone 18 Pro fuitent à nouveau — et le “Dark Cherry” vole toujours la vedette

Quelle couleur d’iPhone 18 Pro choisiriez-vous ? C’est, certes, une question inhabituelle, étant donné que l’iPhone 18 Pro (un futur candidat pour notre liste des meilleurs smartphones) n’est pas attendu avant septembre.

Pourtant, de nombreuses nouvelles fuites provenant de sources fiables semblent avoir révélé les teintes finales malgré tout — avec la finition “Dark Cherry” (Cerise Noire), déjà aperçue précédemment, une nouvelle fois sous les projecteurs.La dernière fuite en date provient d’une photo Weibo partagée par le leaker chinois Ice Universe, montrant quatre plaques de protection d’appareil photo en noir, argent, rouge vin et bleu. Il est important de noter qu’il ne s’agit pas de composants officiels d’Apple, mais d’accessoires de protection tiers conçus pour s’accorder avec les finitions attendues par Apple.

Les couleurs correspondent étroitement aux finitions récemment fuitées pour l’iPhone 18 Pro et Pro Max, à savoir : Bleu Clair, Cerise Noire, Gris Foncé et Argent. La plaque “rouge vin” sur cette nouvelle image semble correspondre à la nuance “Dark Cherry” annoncée — décrite précédemment comme un rouge plus profond et plus raffiné, plutôt que quelque chose de d’éclatant ou de vif.

Cela donne du poids à l’idée que le Dark Cherry pourrait être la finition phare de cette année. Apple a pris l’habitude d’introduire une couleur “Pro” distinctive à chaque cycle, et cela s’inscrirait dans ce schéma — surtout si, comme rapporté précédemment, le “Cosmic Orange” de l’année dernière est abandonné malgré sa popularité.

Comme toujours avec les fuites Apple, rien n’est certain jusqu’à ce que Tim Cook et son équipe montent sur scène en septembre, où les couleurs de l’iPhone 18 Pro seront officiellement révélées aux côtés du reste de la gamme iPhone 18. Et n’oublions pas l’iPhone pliable dont on parle depuis longtemps, alias l’iPhone Ultra. Nous nous attendons à beaucoup d’autres rumeurs et fuites d’ici là, alors restez à l’affût.