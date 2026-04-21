Amazon Fire TV Stick HD : plus petit, plus rapide… et prêt pour la Coupe du Monde

Amazon continue de simplifier le streaming à la maison avec une nouvelle génération de Fire TV pensée pour aller à l’essentiel : regarder plus vite, plus facilement, et partout.

Le nouveau Fire TV Stick HD est le plus compact jamais lancé par la marque. Plus fin, plus discret et environ 30 % plus étroit que la génération précédente, il se glisse encore plus facilement derrière le téléviseur sans encombrer les branchements. Un vrai plus pour ceux qui détestent les câbles visibles… ou pour ceux qui veulent simplement l’emporter en voyage.

Malgré son format mini, l’engin gagne en performance. Amazon annonce une navigation plus fluide et surtout plus rapide, avec un démarrage accéléré et des applications qui s’ouvrent bien plus vite. Typiquement le genre de détail qu’on remarque tous les jours. Autre bon point : elle peut désormais être alimentée directement via le port USB du téléviseur, sans forcément avoir besoin d’un adaptateur secteur séparé. Plus simple, plus propre, plus pratique.

Amazon prépare aussi une nouvelle fonction d’affichage adaptatif pensée pour améliorer le confort visuel. Menus plus lisibles, texte agrandi, navigation plus claire… une petite évolution qui peut vraiment changer l’expérience au quotidien. Mais ce n’est pas tout. Fire TV déploie aussi une toute nouvelle interface plus moderne, plus rapide et mieux organisée. Films, séries, sport, actualités ou contenus en direct : tout devient plus simple à trouver, sans perdre de temps à chercher dans plusieurs applications.

Avec la Coupe du Monde à l’horizon, Amazon mise aussi sur un hub dédié qui permettra de retrouver facilement les matchs, savoir où ils sont diffusés et accéder directement aux retransmissions. À 44,99 €, cette nouvelle Fire TV Stick HD coche parfaitement la case du petit upgrade simple mais vraiment utile. Le genre de produit discret qu’on installe une fois… et qu’on apprécie tous les jours.