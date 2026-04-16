SanDisk FIFA World Cup 2026 Edition : la clé USB que les fans vont vouloir garder

Une clé USB… mais version Coupe du Monde. Avec son édition spéciale FIFA World Cup 2026, SanDisk transforme un accessoire du quotidien en vrai objet de fan.

Le concept est simple mais efficace : une clé USB-C compacte, rapide et compatible avec tous vos appareils — smartphone, tablette, laptop — mais surtout déclinée en plusieurs designs inspirés des pays hôtes (États-Unis, Canada, Mexique). Le petit détail qui change tout : elle se porte autour du cou grâce à un cordon inclus, un peu comme un badge de supporter .

Côté performances, rien à redire. Avec des vitesses de transfert allant jusqu’à 300 MB/s, elle permet de déplacer photos et vidéos en quelques secondes. Parfait pour sauvegarder ses souvenirs de match, ses vidéos entre amis ou tout simplement ses fichiers du quotidien.

Mais ce qui rend cette édition vraiment sympa, c’est le côté émotion. On ne parle pas juste de stockage, mais d’un objet qui accompagne un moment. La Coupe du Monde 2026 s’annonce comme l’un des événements les plus suivis et capturés de l’histoire, et cette clé devient presque un souvenir à part entière.

Disponible en plusieurs capacités (64 ou 128 Go), elle reste simple, efficace… mais avec ce petit twist lifestyle qui fait la différence.

Typiquement le genre de produit qu’on achète au départ pour son côté pratique… et qu’on garde pour ce qu’il représente.