La Force est puissante dans le nouveau set Lego UCS N-1 Starfighter du Mandalorien

Un nouveau set Lego UCS Star Wars pour achever vos étagères qui craquent déjà sous le poids ? Telle est la voie !



Si vous êtes fan de Star Wars, il ne vous aura pas échappé qu’un film mettant en scène le duo « Gentil Boba Fett » et « Produit Marketing Adorable » — alias le Mandalorien et Grogu — est en préparation. Le nom du film ? The Mandalorian and Grogu. Pff. Plus personne n’a d’imagination de nos jours. Quoi qu’il en soit, pour capitaliser sur ce futur méga-succès, Lego prépare son prochain set UCS basé sur “Tête de fer” et Bébé Yoda : le Chasseur N-1 du Mandalorien.

Après avoir [ALERTE SPOILER !] astucieusement pulvérisé son précédent véhicule au milieu de la série Disney+, Mando a fini par piloter le N-1. C’est un appareil si compact qu’on ne pourrait pas y faire tournoyer un Ewok sans lui cogner la tête plusieurs fois. Mais il est profilé, rapide, et superbe quand il file à travers le cosmos. En version Lego, cela donne un design en forme de fléchette conçu pour fendre l’air, avec des pointes si acérées qu’on jurerait qu’il se planterait dans le mur si vous le lâchiez. (Ce n’est pas le cas. N’essayez pas. Vraiment.)



Le set de 1 809 pièces, affiché à 249,99 €, débarque le 4 mai (ou dès le 1er mai pour les membres Lego Insiders). Une fois construit, il mesure pas moins de 67 cm de long. Comme toujours avec la gamme Ultimate Collector Series (UCS), l’accent est mis sur l’exposition plutôt que sur le jeu.

• Détails soignés : Des pièces argentées laquées (“drum-lacquered”) apportent une finition brillante.

• Présentation : Un support d’exposition est inclus pour poser l’engin.

• Minifigurines : Vous obtenez Mando et Grogu (le premier se demandant probablement si le second n’a pas utilisé la Force pour agrandir le vaisseau juste pour blaguer).



Pour vous inciter à lâcher assez de monnaie pour financer une armure en Beskar, Lego propose les habituels bonus à durée limitée :

– Le présentoir “The Mandalorian and Grogu” : Un bibelot avec une bande de film lenticulaire, offert pour tout achat du N-1 directement chez Lego.

– Le Sabre Noir (Darksaber) : Un set de 278 pièces plutôt menaçant. Il est offert pour tout achat Lego Star Wars de 160 € ou plus, du 1er au 6 mai.

Attention : Comme d’habitude, ces deux bonus seront en rupture de stock plus rapidement qu’il n’en faut à Dark Vador pour vous étrangler si vous tentiez de tricher au holochess.