On a essayé la Ford Mustang Mach-E GT… Provocante !

L’agrément de conduite classique de Ford fait de cette Mustang Mach-E GT une expérience incontournable.

La plupart des véhicules électriques (VE) sont rapides. Même les modèles abordables dotés de petits moteurs et de batteries modestes sont vifs, ce qui les rend excellents aux feux rouges et parfaits pour s’insérer dans la circulation. Mais toutes les voitures électriques ne sont pas amusantes — c’est pourquoi la Ford Mustang Mach-E GT est une révélation. Nous avions déjà testé la Mustang Mach-E standard, mais on était très impatient d’essayer cette version survitaminée, qui n’est pas faite pour les timides. Par chance, notre modèle d’essai arborait l’excellent coloris Grabber Blue (pas donné), par opposition à la variante jaune criarde illustrée ici.

On trouvait la version originale de la Mustang Mach-E très correcte, mais on adore ce que Ford a fait avec la GT — notamment le Pack Rally. Celui-ci ajoute des touches cosmétiques et une suspension retravaillée au modèle de base (vendu à partir de 62000 €), ainsi que d’autres facteurs de “peps” qui transforment la Mustang Mach-E en un véritable concentré de plaisir. Quiconque, y compris mes amis passionnés de “Fast Fords”, trouvera que la GT a beaucoup en commun avec la belle époque. Cette voiture se conduit comme une véritable Ford doit le faire.

Le design

On se souvient du bruit qu’avait fait la Ford Mustang Mach-E lors de sa sortie initiale, de nombreux fans de la marque exprimant leur incrédulité quant à l’utilisation de ce nom pour un VE. Néanmoins, on a fini par apprécier le look de la Mustang Mach-E. Au moins, elle est instantanément reconnaissable face à tant de rivaux chinois “copiés-collés”.

Bien sûr, la Mach-E GT est encore plus facile à repérer avec un choix de couleurs extérieures audacieuses, des décalcomanies voyantes et des jantes blanches de 19 pouces style “regardez-moi”. Pour ajouter un peu plus de mordant, un spoiler massif surplombe la lunette arrière. Le seul problème avec un look pareil, comme c’est le cas pour la Ford Focus RS, c’est qu’il attire le mauvais type d’usagers de la route : être régulièrement provoqué en duel par des apprentis Lewis Hamilton est un inconvénient lassant.

Mis à part ces touches exubérantes, on trouve que la silhouette reste réussie, du nez lisse avec son badge distinctif et ses prises d’air séduisantes jusqu’à la ligne de toit fuyante, qui se termine par un clin d’œil marqué aux feux arrière des Mustang d’autrefois. De petits détails sympas comme l’ouverture des portes par bouton-poussoir, des rétroviseurs extérieurs merveilleusement pratiques et un toit panoramique complètent l’ensemble.

À l’intérieur, la Mustang Mach-E semble résolument américaine, surtout en ce qui concerne les sièges, conçus sur mesure pour garder les fessiers confortables lors de longs trajets à travers un ou deux États américains. Par ailleurs, l’espace est très généreux à l’avant comme à l’arrière, complété par un coffre très utilisable et un espace de rangement sous le capot avant (frunk). Le tout est couronné par la pièce maîtresse du tableau de bord : l’énorme écran d’infodivertissement en mode portrait, sur lequel on reviendra dans la section technologie.

La conduite

Sans aucun doute, le meilleur atout de la Ford Mustang Mach-E GT est sa tenue de route, bien qu’elle soit assez imposante côté poids. Cela est dû en grande partie aux amortisseurs réglés pour le rallycross, qui en font une voiture bien plus agréable à conduire que la version normale. On trouvait le modèle standard correct, mais il avait tendance à prendre un peu de roulis. Cette variante boostée est un tout autre animal, d’autant plus qu’il existe un mode de conduite RallySport qui m’a immédiatement donné envie de foncer vers le moindre chemin de campagne non goudronné.

Et, ne vous y trompez pas, la Ford Mach-E GT est très rapide, tant au démarrage qu’en vitesse de pointe (bridée à 200 km/h), ce qui est bien suffisant pour un engin aussi massif. Curieusement, on a trouvé plus amusant de l’emmener sur des routes de campagne sinueuses à une allure plus modérée, là où ses prouesses de maniabilité peuvent être exploitées plus efficacement. Néanmoins, la GT s’est également bien comportée sur autoroute. Notre voiture disposait d’une excellente capacité de freinage grâce aux freins Brembo à quatre pistons, nécessaires pour contrer l’accélération intense fournie par le combo batterie et moteur.

Il s’agissait du modèle à autonomie étendue, doté d’une batterie de 91 kWh qui m’a permis d’effectuer un trajet conséquent vers et depuis l’aéroport en une seule traite. Cependant, lorsqu’elle est sollicitée, la Mustang Mach-E GT délivre des performances qui réduiront considérablement l’autonomie officielle de 510 km. En fait, il faut s’attendre à environ 400 km en usage réel. Compromis en valait largement la peine une fois sur les routes de campagne où, comme mentionné, le châssis permet vraiment au VE de révéler son potentiel. La recharge jusqu’à 150 kW est également tout à fait respectable.

La technologie

L’un des éléments les plus distinctifs de l’habitacle est l’écran tactile vertical de 15 pouces, complété par un très bon combiné d’instruments numérique de 10,2 pouces. Tout comme sur la voiture standard, l’expérience utilisateur est de qualité avec des graphismes distinctifs qui ne vous laissent jamais oublier que vous conduisez une Ford. Les couleurs et les polices sont très réussies, et le système s’est comporté de manière impeccable durant notre essai.

S’agissant d’un modèle haut de gamme, notre GT disposait d’un excellent système audio Bang & Olufsen, avec dix haut-parleurs et une barre de son intégrée au tableau de bord. Avec les essentiels du quotidien comme Apple CarPlay et Android Auto sans fil, un chargeur de téléphone par induction, un éclairage d’ambiance sympa et des sièges électriques réglables en 8 positions, on asenti que l’équipement m’offrait tout ce dont j’avais besoin. De plus, les caméras de recul et à 360 degrés étaient utiles car, malgré une grande surface vitrée, la visibilité arrière s’avérait un peu délicate lors de certaines manœuvres de stationnement.

Verdict : Ford Mustang Mach-E GT

C’est un peu amusant que la Ford Mach-E GT soit tout à fait capable de rouler en tout-terrain, car elle est en réalité parfaitement adaptée au réseau routier dégradé des routes de campagnes françaies grâce à sa fabuleuse suspension. On a trouvé que c’était un rêve à conduire en usage normal. Cerise sur le gâteau : sa tenue de route exceptionnelle sur les terrains accidentés ou hors des sentiers battus.

Avec la bonne configuration et les bonnes options, la Mach-E GT devient tout ce que les fans de Ford aiment dans cette marque emblématique. Sauf peut-être le prix. Ajoutez à cela l’espace et le confort, ainsi qu’une autonomie décente, et vous obtenez l’une des meilleures offres actuelles de Ford dans son portefeuille électrique encore assez limité.

L’avis de Stuff… Note : 4/5

Cette Ford Mustang Mach-E GT offre un plaisir de conduite bien supérieur à la plupart des VE comparables, même si son look est un peu provocateur.