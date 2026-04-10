Dyson HushJet Mini Cool, le gadget indispensable cet été

Le Dyson HushJet Mini Cool est un un petit objet aussi technique qu’élégant, typique du style Dyson.

Dyson marque une nouvelle étape dans son catalogue en lançant le HushJet Mini Cool, son tout premier ventilateur portable. Pensé pour s’adapter aux rythmes de vie modernes, cet appareil se veut un nouvel essentiel du quotidien, capable d’offrir une sensation de fraîcheur immédiate en tout lieu. Son design compact et léger permet une utilisation polyvalente, que ce soit à la main, posé sur un bureau ou porté autour du cou.

Malgré ses dimensions réduites, ce ventilateur bénéficie de 17 ans d’expertise en aérodynamique. Équipé d’un moteur à courant continu tournant à 65 000 tr/min, il projette un flux d’air puissant atteignant 25 m/s. L’utilisateur dispose de cinq vitesses différentes et d’un mode “Boost”, permettant d’ajuster l’intensité du rafraîchissement selon l’environnement, des transports en commun aux épisodes de forte chaleur.

Ingénierie acoustique

Cet appareil s’inscrit dans une philosophie de miniaturisation de haute précision, symbolisée chez Dyson par la mesure emblématique de 38 mm. Ce diamètre, que l’on retrouve sur d’autres innovations de la marque comme le sèche-cheveux Supersonic r, permet de concilier une compacité extrême avec des performances de pointe. Avec un poids de seulement 212 grammes, il se transporte aussi facilement qu’un smartphone.

L’ingénierie acoustique a été au cœur de la conception pour garantir un confort optimal. Grâce au diffuseur spécifique HushJet, Dyson a réussi à abaisser les fréquences sonores et à éliminer les sifflements aigus du moteur. Cette optimisation permet de profiter d’un souffle puissant tout en restant discret, ce qui facilite son usage prolongé dans des espaces calmes comme les bureaux ou les lieux publics.

Plusieurs accessoires

Au-delà de sa fonction technique, le HushJet Mini Cool est présenté comme un véritable accessoire de mode. Il se décline en trois finitions esthétiques aux inspirations variées : Bleu cobalt pour le dynamisme, Rouge cornaline pour l’éclat et Rose poudré pour la douceur. Cette approche vise à rendre l’ingénierie plus personnelle et désirable, transformant un outil fonctionnel en un objet élégant.

Enfin, l’appareil est livré avec plusieurs accessoires pratiques, dont un support de cou et un socle de recharge offrant jusqu’à 6 heures d’autonomie. Des options supplémentaires, telles que des fixations pour poussettes ou sacs, renforcent sa polyvalence. Ce nouveau compagnon de route sera disponible en France dès la mi-mai au prix de 99 euros.