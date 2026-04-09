Nanoleaf va mettre vos soirées d’été en lumière

Nanoleaf revient en 2026 avec une nouvelle génération de lampes solaires d’extérieur qui transforment instantanément n’importe quel jardin, balcon ou terrasse en véritable spot lifestyle.

Le concept reste simple, mais terriblement efficace : des luminaires sans fil, résistants aux intempéries (IP65), qui se plantent ou se posent où vous voulez et s’allument automatiquement à la tombée de la nuit. Mais cette nouvelle édition va clairement plus loin côté ambiance.

Avec 8 couleurs RGB, des blancs réglables et surtout 10 nouvelles scènes lumineuses dynamiques, l’éclairage devient un vrai élément de mise en scène. Dîner chill, soirée entre amis ou simple moment détente, l’ambiance s’adapte en quelques secondes.

Chaque lampe intègre plusieurs LED pour une lumière à la fois douce et immersive, avec un rendu plus travaillé que les classiques éclairages solaires souvent trop basiques. Et pour garder le contrôle, une télécommande permet de piloter jusqu’à 24 luminaires en simultané.

Pensées pour être totalement autonomes, elles fonctionnent à l’énergie solaire avec allumage automatique, mais peuvent aussi se recharger en USB-C si besoin. Un vrai plus pour les journées moins ensoleillées.