La Garmin Instinct 2X Solar promet une autonomie illimitée

Garmin a introduit deux nouveaux produits avec des objectifs très différents.

La montre intelligente Garmin Instinct 2X est énorme, robuste et disponible dans de nombreuses couleurs distinctes. Pendant ce temps, le Garmin Drive 53 est le plus récent ajout à la célèbre gamme de produits Garmin Drive de la société, qui offre des solutions de navigation simples et rationalisées. Les deux produits sont désormais disponibles à la commande dans le monde entier.

La Garmin Instinct 2X Solar est la dernière édition de la famille de montres intelligentes Garmin Instinct S. Les Garmin Instinct 2X Solar et Instinct 2X Solar Tactical Edition ont été conçues pour conquérir les éléments. Ils offrent un affichage facile à lire dans un boîtier en polymère renforcé de fibres de 50 mm.

Construites selon les normes militaires américaines (MIL-STD-810) pour les chocs thermiques, la résistance à l’eau et les chocs, les nouvelles montres intelligentes sont dotées d’une lentille Power Glass chimiquement renforcée et résistante aux rayures. Il a été créé pour prolonger la durée de vie de la batterie, produisant 50% d’énergie en plus que la montre solaire Instinct 2. Quoi qu’il en soit, la durée de vie de la batterie est illimitée lorsque l’appareil portable est en mode smartwatch. Bien sûr, cela suppose un port toute la journée, trois heures par jour à l’extérieur dans des conditions de 50 000 lux.

Une lampe de poche multi-LED intégrée fournit des intensités variables et un stroboscope qui correspond à votre cadence de course. La montre comprend également un modèle de lumière de sécurité rouge qui vous aide à surveiller l’environnement nocturne.

Comme beaucoup d’autres montres intelligentes de Garmin, l’Instinct 2X Solar propose de nombreux outils axés sur la forme physique, le bien-être et le style de vie. Ceux-ci incluent un suivi de la santé et du bien-être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une surveillance de la fréquence cardiaque au poignet et un moniteur de sommeil avancé. De plus, le suivi de la respiration, Pulse Ox et d’autres fonctionnalités d’évaluation de la santé sont inclus.

Le Garmin Instinct 2X Solar comprend également l’accès à des applications sportives pour la course, le vélo, la musculation, la natation, etc. Selon Dan Bartel, vice-président des ventes mondiales chez Garmin, « Notre dernier ajout à la série Instinct 2 est une montre intelligente GPS audacieuse et spécialement conçue pour vous aider à naviguer dans des conditions difficiles, mais suffisamment adaptable pour vous aider à poursuivre votre santé et votre bien-être au quotidien. buts.”

Disponible dès maintenant, l’Instinct 2X Solar est proposée à 449,99 $, tandis que l’Instinct 2X Solar Tactical Edition est à 499,99 $.

A cela s’ajoute la solution de navigation Garmin Drive 53. Il présente un design moderne, offrant un écran tactile en verre lumineux de 5 pouces avec une résolution de 800 x 800. Sur cet écran, vous trouverez une solution de navigation simple et simplifiée. Peut-être mieux encore, vous saurez toujours pendant votre voyage quand il y a des virages serrés, des changements de vitesse, des zones scolaires, etc. De plus, vous pouvez acheter un Garmin Drive 53 avec ou sans rapport de trafic.