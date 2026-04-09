Watches and Wonders, le plus grand événement horloger au monde

Le salon Watches and Wonders est le plus grand événement horloger au monde, souvent comparé au “CES” ou au “Mobile World Congress” de la montre. C’est ici que les plus grandes maisons de luxe et les horlogers indépendants dévoilent leurs nouveautés pour l’année. Avec 65 marques exposantes, il s’annonce comme le plus grand rendez-vous horloger jamais organisé à Genève.



L’événement se déroule du 14 au 20 avril 2026 à Genève, en Suisse.

• 14-17 avril : Journées réservées aux professionnels (médias, détaillants, invités).

• 18-20 avril : Ouverture au grand public (billets en vente depuis le 10 février).

• Lieu principal : Centre de conventions Palexpo (près de l’aéroport).



Quelles marques sont présentes ?

L’édition 2026 est historique car elle accueille 66 marques, un record.

• Les piliers : Rolex, Patek Philippe, Cartier, Vacheron Constantin, Jaeger-LeCoultre, IWC, et les marques du groupe LVMH (TAG Heuer, Hublot, Zenith, Bulgari)

• Le grand retour : Audemars Piguet réintègre le salon cette année, ce qui est un événement majeur pour les collectionneurs.

• Nouveautés 2026 : 11 nouvelles marques rejoignent le roster, dont Credor, Sinn, Corum et Favre Leuba.

• À noter : Le Swatch Group (Omega, Longines, Breguet) reste absent du salon, préférant ses propres événements.



Au programme cette année

1 Le Salon (Palexpo) : Les stands spectaculaires des marques, le “LAB” (dédié à l’innovation et aux start-ups) et une exposition thématique nommée Wake Up! sur l’histoire du réveil.

2 In the City (Centre-ville) : Un programme gratuit dans Genève avec un “Village Horloger”, des ateliers d’initiation et des soirées musicales en partenariat avec le Montreux Jazz Festival sur le Quai Général-Guisan.

3 Chronopolis : Une nouvelle initiative située aux Halles de l’Île regroupant 20 marques indépendantes (comme Baltic, Serica ou Studio Underd0g), accessible gratuitement.



Comment y participer ?

Les billets pour les journées publiques sont disponibles sur le site officiel de Watches and Wonders. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, les lancements majeurs sont généralement dévoilés en ligne dès le 14 avril à minuit. C’est une semaine où Genève devient véritablement la “capitale du temps”