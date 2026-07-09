Nothing lance ses Ear (3a) à 99 €

Ear (3a) révolutionne l’écoute au quotidien grâce à un son immersif, des fonctionnalités plus intelligentes et un design emblématique.



Nothing a dévoilé ses Ear (3a), la nouvelle génération de ses écouteurs de la série (a), qui connaît un grand succès. Issu de la série ludique (a) de Nothing, le modèle Ear (3a) est conçu pour une génération qui considère la technologie comme le prolongement de sa personnalité. Inspiré par l’énergie de la musique et l’expression de soi, les Ear (3a) proposent une palette de couleurs plus audacieuse, comprenant notamment une nouvelle finition rose éclatante, aux côtés du noir, du blanc et d’un jaune revisité.



Conçu pour offrir une expérience d’écoute immersive et saisir l’inspiration dès qu’elle se présente, il allie un design ludique à une technologie qui s’intègre naturellement au quotidien. Les Ear (3a) intègrent une mémoire flash de 32 Mo, permettant aux utilisateurs d’enregistrer des moments audio directement depuis leurs écouteurs. Grâce à Audio Snapshot, les Ear (3a) permettent aux utilisateurs d’enregistrer instantanément des extraits audio qu’ils sont en train d’écouter, qu’il s’agisse de réécouter un cours en ligne ou de sauvegarder une note vocale d’un ami. Il suffit de pincer les deux écouteurs pour que les Ear (3a) capturent les instants précédant et suivant le déclenchement, créant ainsi une « capture d’écran » audio de ce moment.

Les enregistrements sont automatiquement synchronisés avec l’application Nothing X, où ils peuvent être réécoutés, modifiés, partagés et transcrits. Les utilisateurs peuvent également transformer les moments clés de la transcription en cartes de citation partageables, ce qui facilite la consultation et le partage des passages marquants.



Les Ear (3a) permettent également d’enregistrer directement les appels et les réunions depuis les écouteurs. D’un simple geste, les utilisateurs peuvent lancer l’enregistrement de conversations pendant environ 2 heures sans avoir à sortir leur téléphone, ce qui leur permet de ne jamais manquer les moments importants.

Les enregistrements sont automatiquement synchronisés avec l’application Nothing X, où les utilisateurs peuvent les réécouter, les modifier et générer des transcriptions. Une notification relative à la confidentialité alerte les participants dès qu’un enregistrement est en cours.



Au cœur des Ear (3a) se trouve un nouveau haut-parleur dynamique de 12 mm, conçu pour offrir des basses plus profondes et un rendu plus détaillé. Ce haut-parleur plus grand déplace davantage d’air, produisant des basses jusqu’à 5 dB plus puissantes que celles de la génération précédente, tandis qu’une membrane PMI légère, inspirée de l’aérospatiale, restitue des aigus clairs et détaillés.

Certifiés « Hi-Res Audio Wireless » et compatibles avec le format LDAC, les Ear (3a) permettent une transmission audio de haute qualité jusqu’à 24 bits/96 kHz, garantissant ainsi une musique riche, équilibrée et fidèle à l’enregistrement d’origine. Les utilisateurs peuvent personnaliser davantage leur expérience d’écoute grâce à la fonction « Advanced EQ » de l’application Nothing X, qui propose un égaliseur à 8 bandes et des fonctionnalités de partage de profils.

L’audio spatial statique élargit le son stéréo traditionnel pour créer une scène sonore plus vaste et plus immersive, rendant ainsi les films, les concerts et l’écoute quotidienne encore plus captivants.



Les Ear (3a) offrent une réduction active du bruit à large bande pouvant atteindre 45 dB, permettant ainsi aux utilisateurs de rester concentrés où qu’ils se trouvent. Les améliorations apportées à la maille acoustique et à l’algorithme ANC permettent une réduction plus efficace du bruit sur une plage de fréquences plus large, en particulier entre 400 Hz et 2 000 Hz, où se concentre une grande partie des bruits ambiants quotidiens. La couverture globale de la réduction du bruit s’est améliorée de 17,1 % par rapport à la génération précédente. Dans les situations où il est important de rester attentif à ce qui se passe autour de soi, le mode « Transparence » laisse passer les sons extérieurs de manière naturelle. Les trois microphones intégrés à chaque écouteur fonctionnent de concert avec un système de réduction du bruit basé sur l’intelligence artificielle afin de garantir la clarté des voix pendant les appels, même dans des environnements bruyants, dans des trains bondés ou dans des rues balayées par le vent.



Le boîtier de recharge repensé s’inspire des emballages de médicaments et des gélules, créant ainsi une silhouette plus arrondie et plus conviviale, aussi ludique en apparence qu’en réalité. Les écouteurs conservent l’esthétique transparente emblématique de Nothing tout en intégrant des détails raffinés et une ergonomie améliorée, notamment une nouvelle taille d’embout XS pour un confort accru adapté à un plus grand nombre d’utilisateurs. Le boîtier de recharge est également équipé d’un voyant d’état LED 1×3 sophistiqué, qui permet aux utilisateurs de connaître d’un seul coup d’œil le niveau de batterie, l’état de la recharge, la progression de l’appairage et d’autres informations clés sur le système.

Ces Ear (3a) offrent jusqu’à 10 heures d’autonomie sur les écouteurs et jusqu’à 42 heures au total avec le boîtier de recharge lorsque la réduction active du bruit (ANC) est désactivée. Lorsque l’ANC est activée, ils offrent jusqu’à 6 heures d’autonomie et jusqu’à 25 heures au total avec le boîtier de recharge. Lorsque la batterie est faible, une recharge rapide de cinq minutes permet d’obtenir environ une heure d’autonomie.

