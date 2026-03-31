Laifen dévoile le sèche-cheveux Neo Special combinant un séchage haute vitesse en trois minutes et des cheveux plus sains

La marque Laifen, leader mondial du secteur, vient de présenter à Paris le Neo Special, un sèche-cheveux haute performance alliant élégance et rapidité.

Ce sèche-cheveux Neo Special est disponible en quatre couleurs, via le site officiel de Laifen, Amazon et certains partenaires à 169,99 €. Grâce à un moteur sans balais tournant à 110 000 tr/min, cet appareil génère un flux d’air puissant capable de sécher les cheveux en seulement trois minutes. Cette technologie de pointe, utilisée par des millions de personnes à travers le monde, garantit un séchage efficace tout en maintenant un contrôle précis du flux d’air.

Au-delà de la performance brute, le Neo Special mise sur la santé capillaire grâce à l’émission de 200 millions d’ions négatifs et un système de contrôle intelligent qui surveille la température 100 fois par seconde. Ces innovations permettent de réduire les frisottis, d’accentuer la brillance naturelle et d’éviter la surchauffe. Un mode “Nourishing” exclusif à 58°C est également intégré pour offrir un coiffage doux qui préserve l’hydratation des cheveux.

L’une des nouveautés majeures est l’embout nourrissant avancé, qui permet de diffuser une brume ultra-fine d’huiles essentielles directement pendant le séchage pour une absorption optimale. L’appareil est extrêmement polyvalent, proposant cinq modes de température et deux vitesses pour s’adapter à toutes les textures de cheveux, des plus lisses aux plus bouclés. Des accessoires interchangeables, comme un concentrateur et un diffuseur, complètent l’offre pour personnaliser chaque style.

Enfin, le Neo Special se distingue par son confort d’utilisation avec un poids plume de 390 grammes et un système de réduction sonore limitant le bruit à 59 décibels. Son design premium aux finitions métalliques cache des fonctionnalités pratiques, comme un filtre magnétique facile à nettoyer. Ce modèle sera disponible dès le 20 mars 2026 en quatre coloris, au tarif de 169,99 €, sur le site officiel de la marque et chez les revendeurs partenaires.