Ce smartphone Samsung modifié pour enfants bloque les applications de réseaux sociaux et la navigation web

Le téléphone Samsung épuré de Sayph vise à donner de l’indépendance aux enfants, sans TikTok, sans magasins d’applications et sans les dérives d’Internet.

Si vous êtes à la recherche de l’un des meilleurs smartphones pour enfants, nous sommes de tout cœur avec vous. Ce n’est pas une tâche facile. D’un côté, aucun adolescent ne veut se promener avec un appareil qui ressemble au téléphone d’urgence pour seniors de 2007. De l’autre, les parents souhaitent toujours disposer du suivi GPS, de la messagerie et de la possibilité de contacter leur enfant – le tout sans leur donner accidentellement un accès illimité au défilement infini et abrutissant de TikTok.

Plutôt que de concevoir un “téléphone idiot” (dumb phone) délibérément limité, Sayph a pris un Samsung Galaxy A16 standard et a reconstruit le logiciel autour d’une expérience beaucoup plus sécurisée. L’entreprise le décrit comme un smartphone « conçu spécifiquement pour les enfants âgés de 8 à 16 ans ».

L’idée de base est simple : il n’y a pas de magasin d’applications, pas d’applications de réseaux sociaux et pas de navigateur web ouvert, à moins qu’un parent ne l’autorise explicitement. Les contacts ont également besoin de l’approbation des parents avant de pouvoir être ajoutés.

Au lieu de superposer des contrôles parentaux sur un téléphone Android normal – ce que les adolescents férus de technologie sont connus pour contourner facilement – Sayph affirme que ces restrictions sont directement intégrées au système d’exploitation.

Les enfants conservent les fonctionnalités essentielles pour les appels, la messagerie individuelle et la géolocalisation. En revanche, la machine à distractions infinie, dictée par les algorithmes, est largement partagée de l’équation.

Il existe également un portail web pour les parents qui offre des outils de surveillance et des résumés d’activité générés par IA, évitant ainsi aux parents curieux de devoir tout éplucher manuellement.

« Nous avons créé Sayph pour résoudre un dilemme parental très réel et actuel », a déclaré le cofondateur Ben Humphrey lors de l’annonce du lancement. « Les parents veulent que leurs enfants soient indépendants… mais ils ne veulent pas les exposer aux pressions et aux risques des réseaux sociaux et d’un accès libre à Internet. »

Ce lancement tombe à pic. Le débat autour des smartphones pour enfants s’est intensifié au Royaume-Uni ces deux dernières années, le ministère de l’Éducation ayant durci ses directives concernant les téléphones à l’école, tandis que les législateurs continuent de pousser pour des limites plus strictes sur l’accès aux smartphones pour les moins de 16 ans.

