Panasonic présente son nouveau compact de voyage, le LUMIX TZ300

Un appareil photo compact conçu pour les voyageurs et les créateurs du quotidien qui recherchent une qualité d’image exceptionnelle dans un format de poche.

Envie de capturer des images de paysages de vacances, des scènes nocturnes en ville en passant par des moments entre amis ? Cet appareil polyvalent s’adapte à toutes les situations. Le LUMIX TZ300 associe un puissant zoom optique 15x à un capteur BSI CMOS de type 1“ pour offrir des images nettes et détaillées, même dans des conditions de prise de vue difficiles. Son objectif certifié LEICA couvre une plage focale de 24–360 mm, permettant de capturer aussi bien de vastes paysages que des sujets éloignés avec une grande précision. Le capteur haute sensibilité 20,1 MP réduit le bruit dans les scènes nocturnes, tout en préservant une luminosité naturelle et des détails fins. Pour les prises de vue créatives en gros plan, le TZ300 dispose du mode AF Macro, permettant une mise au point dès 3 cm. Les petits objets, des fleurs délicates aux accessoires du quotidien, peuvent être photographiés avec une grande netteté.

De plus, son boîtier compact se glisse facilement dans une poche ou un sac, ce qui en fait un compagnon idéal au quotidien et en voyage. Pour la vidéo, le TZ300 propose un enregistrement 4K (3840 × 2160) offrant un niveau de détail réaliste pour les scènes de voyage et les actions rapides. L’enregistrement FHD 120 ips permet des ralentis fluides, tandis que la fonction PHOTO 4K capture des photos à 30 images par seconde, afin de sélectionner l’instant parfait. Pour garantir des prises de vue stables et sans flou, la technologie POWER O.I.S. compense efficacement les tremblements, notamment en téléobjectif ou en faible luminosité. Lors des prises de vue vidéo en marchant, la stabilisation HYBRID O.I.S.+ sur 5 axes assure une image fluide et stable.

Un ensemble de 22 filtres créatifs permet de personnaliser le rendu des photos selon le style de chacun. Un flash intégré garantit des résultats lumineux et nets, même dans des environnements sombres tels que les soirées en intérieur ou les portraits de nuit. Grâce à la connectivité Bluetooth et au transfert d’images Wi‑Fi® via l’application Panasonic Image App, le partage des photos et vidéos depuis le TZ300 est rapide et pratique. La charge USB Type‑C3 offre une flexibilité supplémentaire, permettant d’alimenter l’appareil via un adaptateur secteur, un PC ou une batterie externe.

Le LUMIX TZ300 sera disponible en Europe courant mai, en noir (DC‑TZ300E‑K) et dark silver (DC‑TZ300E‑S), à 999 €.



