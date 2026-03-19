Dyson lance son premier aspirateur à vidage autonome : le Dyson V10 Konical avec sa station d’auto-vidage.

Conçu pour simplifier et rendre le nettoyage plus hygiénique, sans compromis sur les performances. Il est doté de la brosse All Floors Cones, qui démêle et élimine les

cheveux longs et les poils d’animaux. De plus, un faisceau lumineux révèle la poussière et la saleté microscopique, pour qu’aucune poussière ne vous échappe.

Ce Dyson V10 Konical affiché à 499 € (649 € en bundle) amélioré offre une puissance d’aspiration exceptionnelle et des fonctionnalités pratiques pour le nettoyage quotidien. Il est équipé d’une tête de nettoyage conique, qui démêle et élimine les cheveux longs et les poils d’animaux, empêchant ainsi les cheveux de s’enrouler et de s’emmêler autour de la brosse. Vous n’aurez donc plus à couper ou à retirer les cheveux emmêlés dans la brosse. De plus, un faisceau lumineux central révèle la poussière et la saleté microscopique, pour qu’aucune poussière ne vous échappe.



Par ailleurs, il comprend une filtration HEPA, avec un système de filtration en cinq étapes entièrement hermétiques qui capture, 99,99 % des particules microscopiques d’une taille

inférieure à 0,1 micron, gardant la saleté dans le réservoir et expulsant de l’air plus propre dans la maison. La station de vidage Auto-empty Dok vide automatiquement et recharge votre aspirateur, tout en rangeant vos accessoires. Le système Auto-Empty Dok transfère la poussière et les résidus dans un sac poubelle hermétique pouvant contenir jusqu’à 60 jours de saletés.