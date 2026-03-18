La start-up française Kolet ajoute les appels internationaux à son app

Après la data, la voix. Kolet intègre cette fonctionnalité très attendue des voyageurs.

Après avoir simplifié l’accès à l’Internet mobile à l’étranger grâce à son eSIM universelle, la start-up française Kolet enrichit son application avec une nouvelle fonctionnalité d’appels internationaux. Les utilisateurs peuvent désormais appeler à l’étranger directement depuis l’application, en s’appuyant uniquement sur une connexion Internet. Avec cette nouvelle brique, Kolet franchit une étape supplémentaire dans sa stratégie : construire une solution de connectivité internationale complète, couvrant à la fois la data et la voix, sans frais d’itinérance et sans surprise tarifaire. Notre vision est celle d’une connectivité internationale unifiée, indépendante des frontières et des logiques historiques des opérateurs », poursuit Eduardo Ronzano, CEO et cofondateur de Kolet. « Après l’eSIM universelle pour la data, la voix via Internet constitue une brique essentielle de ce modèle. À terme, Kolet doit permettre de gérer l’ensemble de ses communications depuis une seule interface, avec des règles simples et compréhensibles. »



Malgré la généralisation des messageries instantanées, la voix reste indispensable dans de nombreuses situations : contacter un hôtel, joindre un prestataire local, appeler une banque ou un service client depuis l’étranger. Pourtant, les appels internationaux restent souvent associés à des coûts imprévisibles et à des modèles hérités du roaming traditionnel. La disparition progressive de services historiques comme Skype illustre également l’évolution rapide de ce marché. Kolet répond à ce besoin avec un modèle simple et transparent : les appels internationaux sont réalisés via Internet directement depuis l’application, ssans utiliser leur forfait mobile principal et sans surprise sur les prix.

Les appels sont accessibles depuis l’onglet Appels de l’application Kolet et réglés en Koins, la monnaie interne de l’application (1 Koin = 1 euro). Avant de lancer un appel, l’utilisateur visualise instantanément :

● le pays de destination ;

● le tarif à la minute ;

● le nombre maximal de minutes disponibles selon son solde.

Les tarifs démarrent par exemple à partir de 3 centimes par minute pour appeler les Etats-Unis depuis la France. Les prix sont systématiquement affichés en amont selon le pays appelé, afin d’éviter toute surprise sur la facture. Avant même de lancer un appel, l’utilisateur visualise instantanément le pays de destination, le tarif à la minute et le nombre maximal de minutes disponibles selon son solde.



Sur le plan technologique, les appels reposent sur une infrastructure de téléphonie via Internet intégrée nativement à l’application Kolet, sans numéro secondaire ni installation supplémentaire. L’utilisateur conserve ainsi son environnement habituel, tout en dissociant clairement ses communications internationales de sa ligne mobile principale. «

