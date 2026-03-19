Nouveau Kia EV2 : jusqu’à 453 km d’autonomie

Kia renforce sa stratégie électrique avec EV2, un véritable B-SUV électrique compact conçu pour toutes les aventures du quotidien, visant à devenir le best-seller électrique de Kia sur le marché français. Deux autonomies sont proposées : jusqu’à 317 km pour la batterie 42,2 kWh et jusqu’à 453 km pour la batterie 61 kWh. EV2 revendique ainsi la meilleure autonomie sur le marché des véhicules électriques mesurant strictement moins de 4,20 m.

Il propose un design extérieur digne d’un concept car, alliant robustesse et modernité, associé à un habitacle spacieux et technologique. À cela s’ajoute tout le savoir-faire électrique Kia : plateforme dédiée E-GMP 400V, préconditionnement de la batterie, chargeur embarqué AC 22 kW disponible en option, recharge DC 10-80 % en 30 min.

Dernier atout : une dotation technologique digne du segment supérieur : triple écran panoramique, assistant IA Kia, mises à jour OTA et aides à la conduite de dernière génération. Produit en Europe, EV2 peut bénéficier des primes CEE jusqu’à 5 600 € pour la version Autonomie Standard et 7 500 € pour la version Autonomie Longue. Ainsi EV2 pourra être proposé à partir de 19 970 € en version Autonomie Standard et à partir de 24 320 € en version Autonomie Longue.