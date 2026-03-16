On a testé l’Ellipse E2, un VAE français qui marie style et confort

Apparue en 2020, la jeune marque française Ellipse a rapidement trouvé sa place sur le marché du vélo à assistance électrique. La rédaction a testé son Ellipse 2.

Installée à Troyes, dans l’Aube, elle conçoit et assemble ses modèles dans son propre atelier, en privilégiant une production à la commande et un contrôle qualité de proximité. Avec un réseau de partenaires français et des ensembles techniques fabriqués dans le pays, la marque construit un véritable écosystème Made in France, cohérent et rassurant.

Le modèle que nous avons pu tester est le Ellipse E2, ici dans une élégante teinte vert d’eau, équipé d’un guidon cruiser et d’une transmission à chaîne. Dès le premier regard, ce vélo impose son style. Les lignes sont épurées, modernes, et l’intégration des composants est particulièrement soignée. À l’exception des câbles de frein visibles à l’avant, l’ensemble du système est intégré au cadre, ce qui renforce son esthétique minimaliste. Le contraste entre la couleur vert d’eau et les éléments noirs comme la selle, le guidon et les roues donnent à ce vélo une vraie personnalité sur la route, avec un rendu à la fois original et parfaitement maîtrisé.

L’un des grands atouts de l’E2 réside dans sa personnalisation. Il est possible de choisir parmi quinze coloris, allant du noir classique à des teintes plus audacieuses comme le rose ou l’orange. Trois tailles de cadre sont proposées afin de s’adapter à des utilisateurs mesurant d’environ 1m55 à plus d’1m90. Mesurant moi-même 1m95, je peux confirmer que la position est naturelle et confortable. Le choix du guidon permet également d’orienter l’expérience de conduite vers une posture plus détendue avec la version cruiser ou plus dynamique avec une ligne droite. Côté transmission, la marque laisse le choix entre une courroie, appréciée pour son silence et son faible entretien, ou une transmission à chaîne à neuf vitesses équipée par Shimano. Pour aller encore plus loin dans le confort, une fourche suspendue peut être ajoutée en option afin d’absorber davantage les irrégularités de la route. Une gamme d’accessoires est également disponible, comme des rétroviseurs ou un support téléphone, permettant d’adapter le vélo à son usage quotidien.

Entre confort et accompagnement

Dès que l’on monte en selle, le confort se fait immédiatement ressentir. La tige de selle suspendue absorbe efficacement les inégalités de la chaussée et s’adapte naturellement à la morphologie du cycliste. Associée à une selle Royal, reconnue pour son ergonomie et son confort, l’assise devient un véritable point fort du vélo. Même après plusieurs kilomètres, aucune gêne ne se fait sentir. Au contraire, on a envie de prolonger les trajets, simplement pour le plaisir de rouler.

L’E2 est équipé d’un moteur Mivice M080 de 250 watts développant 45 Nm de couple, intégré dans la roue arrière. Plusieurs niveaux d’assistance sont disponibles, permettant d’adapter l’effort selon le terrain ou les préférences de chacun. En mode maximal, la montée en vitesse est fluide et progressive jusqu’à la limite réglementaire de 25 km/h. La sensation est naturelle et agréable, sans à-coups. On se sent accompagné, soutenu, presque porté par le moteur tout au long du trajet, ce qui renforce cette impression de liberté propre au vélo électrique.

Une excellente autonomie

En matière d’autonomie, Ellipse annonce une capacité comprise entre 60 et 110 kilomètres selon le niveau d’assistance utilisé. Pour un usage urbain, cela se révèle largement suffisant et permet de rouler l’esprit tranquille sans penser constamment à la recharge. Lors de notre test, cette autonomie s’est montrée rassurante et cohérente avec les attentes d’un usage quotidien.

Après plusieurs centaines de kilomètres parcourus, le bilan est très positif. Aucun problème technique n’est apparu, la transmission est restée fluide et le comportement général du vélo inspire confiance. Les pneus anti-crevaison Double Fighter III de chez Continental absorbent efficacement les irrégularités et renforcent le sentiment de robustesse sur la route.