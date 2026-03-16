Les AirPods Max 2 d’Apple sont enfin là. Mais il leur manque encore une fonctionnalité essentielle

Le successeur tant attendu des AirPods Max 2 propose des fonctionnalités plus intelligentes et une réduction de bruit active plus performante. Mais l’audio sans perte n’est toujours pas disponible sans fil.

Plus de cinq ans après le lancement des premiers AirPods Max en décembre 2020, Apple a enfin dévoilé les AirPods Max 2, très attendus et qui pourraient bien figurer parmi les meilleurs casques audio.

Si ce nouveau casque circum-aural à 579 € offre de nombreuses améliorations intéressantes, notamment la nouvelle puce H2 d’Apple, des fonctionnalités d’écoute adaptatives plus intelligentes et une réduction de bruit optimisée, il lui manque encore une fonctionnalité importante : l’audio sans perte sans fil.

Apple indique que les nouveaux AirPods Max prennent en charge l’audio sans perte 24 bits/48 kHz, mais uniquement lorsqu’ils sont connectés via le câble USB-C fourni. Autrement dit, pour une qualité d’écoute optimale, il faudra toujours les brancher. Cela risque de décevoir certains audiophiles, surtout compte tenu de l’engouement croissant pour le streaming musical sans perte via des services comme Tidal, Apple Music et Spotify Premium, qui proposent tous une lecture sans perte. Pour une écoute sans fil, les AirPods Max 2 s’appuient toutefois toujours sur la transmission audio Bluetooth d’Apple, et non sur une véritable solution sans fil sans perte.

Pour rappel, des casques comme le Bowers & Wilkins Px8 S2 et le Cambridge Audio Melomania P100 prennent en charge l’audio sans fil sans perte grâce à la technologie Bluetooth aptX Lossless, permettant ainsi une lecture haute résolution sans fil. Cette omission peut paraître un détail, mais pour ceux qui recherchent la meilleure qualité sonore possible avec leurs écouteurs sans fil, c’est un point difficile à ignorer. Pour la plupart des utilisateurs occasionnels, cependant, ce ne sera pas un problème. Et comme mentionné précédemment, les AirPods Max 2 proposent des nouveautés et des améliorations qui méritent qu’on s’y intéresse.

Le principal changement cette année réside dans la puce H2, qui remplace le processeur H1 des premiers AirPods Max. Cette même puce équipe déjà plusieurs écouteurs Apple récents, notamment les AirPods Pro 3 et les AirPods 4, où elle permet des fonctionnalités d’écoute adaptative plus intelligentes et un traitement du bruit amélioré. L’intégration des atouts de la puce H2 aux AirPods Max 2 signifie que ces mêmes fonctionnalités sont enfin disponibles sur le casque circum-aural haut de gamme d’Apple. Parmi les nouvelles fonctionnalités, citons l’audio adaptatif, la détection de conversation, l’isolation vocale, la réduction des bruits forts, le volume personnalisé et les interactions avec Siri, qui permettent de répondre à certaines invites de Siri en hochant ou en secouant la tête.

Si vous avez besoin d’un peu de répit, l’audio adaptatif ajuste automatiquement le volume entre la réduction de bruit et la transparence en fonction de votre environnement, tandis que la détection de conversation diminue le volume de lecture lorsque vous parlez à une personne à proximité. Apple introduit également la prise en charge de la traduction instantanée, grâce à Apple Intelligence. Associés à un iPhone compatible, les écouteurs peuvent retransmettre la parole traduite directement dans vos oreilles lors de conversations en face à face.

Outre ces améliorations logicielles, Apple affirme que le nouveau modèle offre une réduction de bruit active jusqu’à 1,5 fois plus efficace que les AirPods Max d’origine. Un nouvel amplificateur à plage dynamique étendue a également été conçu pour optimiser les performances audio globales.

On note également quelques nouveautés inattendues. Les AirPods Max 2 peuvent désormais servir de télécommande pour appareil photo, permettant de déclencher la prise de photos ou l’enregistrement vidéo sur iPhone ou iPad à l’aide de la Digital Crown. Apple a également intégré l’enregistrement audio de qualité studio, ce qui, selon la marque, pourrait rendre ces écouteurs utiles aux podcasteurs, musiciens et autres créateurs.

L’annonce d’Apple a également mis en lumière les possibilités créatives offertes par les AirPods Max 2 : connectés via un câble USB-C, ils peuvent être utilisés avec Logic Pro pour créer et mixer un son spatial personnalisé, grâce au suivi des mouvements de la tête permettant un monitoring immersif des mixages.

Malgré ces nouvelles fonctionnalités internes, le design reste globalement inchangé. Les écouteurs conservent les mêmes oreillettes en aluminium, le même arceau en maille et les mêmes commandes Digital Crown que le modèle original de 2020. Les AirPods Max 2 seront disponibles en précommande à partir du 25 mars au prix de 579 €. Les livraisons devraient débuter début avril dans plus de 30 pays et régions.

Pour les fans d’Apple qui attendaient depuis des années une véritable mise à jour, ce nouveau modèle modernise clairement la gamme Max grâce à de nombreuses fonctionnalités intelligentes déjà présentes sur les autres AirPods d’Apple. Comme toujours, nous attendons notre test complet et approfondi avant de donner notre avis définitif. Restez connectés !