Soundcore : audio premium, cinéma nomade et vrai style

Lancée par Anker, déjà bien installée dans l’univers des accessoires tech premium avec ses chargeurs, hubs et batteries externes, Soundcore a réussi à créer sa propre identité dans l’audio puis dans le divertissement connecté.

Son positionnement est clair : proposer des produits performants, bien dessinés et réellement agréables à utiliser, sans forcément atteindre les tarifs parfois excessifs des grandes références du secteur. Casques, écouteurs, enceintes, mais aussi projecteurs lifestyle avec la gamme Nebula : Soundcore construit peu à peu un véritable écosystème autour du son et de l’image.

Le Space 2 illustre parfaitement cette montée en gamme. Ce casque sans fil ne cherche pas à impressionner uniquement sur la fiche technique, mais sur l’expérience réelle. Son ANC adaptatif 3.0 ajuste automatiquement la réduction de bruit selon l’environnement, avec une efficacité particulièrement travaillée sur les basses fréquences comme les moteurs d’avion, les transports ou les open spaces. Pour ceux qui voyagent souvent ou cherchent simplement un vrai moment de calme, la différence se ressent immédiatement.

L’autonomie impressionne aussi avec jusqu’à 70 heures d’écoute, ou 50 heures avec la réduction de bruit activée. La charge rapide permet de récupérer 4 heures d’écoute en seulement 5 minutes, un détail qui devient vite indispensable au quotidien. Le son Hi-Res Wireless compatible LDAC apporte des basses puissantes, des médiums riches et des aigus précis, tandis que le confort a été travaillé à partir de plus de 2000 profils de tête et d’oreille pour offrir un port agréable sur de longues durées.

Mais là où Soundcore surprend encore davantage, c’est avec la gamme Nebula, pensée pour transformer le divertissement à la maison… ou ailleurs. Le Nebula P1 ne se présente pas comme un simple vidéoprojecteur portable, mais comme une vraie expérience cinéma mobile. Terrasse, jardin, maison de vacances, soirée improvisée entre amis : l’idée est de pouvoir projeter partout, facilement, sans installation complexe. Sa grande particularité, ce sont ses deux haut-parleurs détachables de 10 W, une première sur ce segment. Le son ne reste plus enfermé dans l’appareil : il devient plus immersif, mieux réparti et bien plus agréable pour une vraie soirée film. Avec sa résolution Full HD 1080p, ses 650 lumens ANSI, sa compatibilité Google TV et Netflix intégrée, il coche tout ce qu’on attend d’un projecteur moderne.

L’installation a également été pensée pour être la plus simple possible grâce à sa nacelle double bras inclinable jusqu’à 130°, sa mise au point automatique et sa correction trapézoïdale intelligente. En quelques secondes, l’image est propre, nette et prête à être regardée.

Le Nebula P1i reprend cette philosophie dans une version plus compacte et plus accessible. Plus léger, plus simple à transporter, il conserve l’essentiel : résolution 1080p, accès direct à Netflix et Google TV, autofocus intelligent, correction automatique et haut-parleurs dépliants intégrés. Il s’adresse à ceux qui veulent profiter de l’univers du projecteur lifestyle sans forcément monter en gamme immédiatement.