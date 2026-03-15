Nothing présente le Headphone (a) : quatre couleurs vives et une autonomie de cinq jours

Nothing annonce le lancement du Headphone (a), un nouveau modèle ludique et puissant qui vient compléter sa gamme d’écouteurs supra-auriculaires.

Disponible en rose, jaune, blanc et noir, le Headphone (a) associe le design emblématique de Nothing à une nouvelle esthétique audacieuse et offre une autonomie remarquable de cinq jours d’écoute continue avec une seule charge. Il sera disponible en noir, blanc, rose et jaune, au prix de 159 €. Les ventes pny commencé pour les modèles blanc, noir et rose. Le modèle jaune en édition limitée sera en vente à partir du 6 avril.



Le Headphone (a) fait évoluer le design emblématique de Nothing tout en introduisant une nouvelle palette de couleurs expressives. Avec ses nouvelles couleurs rose et jaune, son design est à la fois ludique et accessible. Son boîtier léger de 310 g et ses coussinets en mousse à mémoire de forme respirante garantissent un confort tout au long de la journée pour chaque utilisateur. Le Headphone (a) est certifié IP52, ce qui vous offre une protection quotidienne certifiée contre la poussière et la saleté, ainsi qu’une résistance à l’eau des composants internes. Ainsi, les séances d’entraînement intenses et les intempéries ne sont plus un problème.

Le Headphone (a) redéfinit les limites de l’autonomie de batterie, offrant jusqu’à 5 jours (135 heures) d’écoute avec la fonction ANC désactivée sur une seule charge, soit deux fois plus que le leader du marché. Il est conçu pour le marathon de la vie quotidienne. Cela correspond à 7 allers-retours entre Londres et New York, avec encore un peu d’énergie restante. Lorsque le temps presse, une charge rapide de 5 minutes offre 5 heures de lecture, pour que votre bande-son ne s’arrête jamais.



Le Headphone (a) est conçu pour offrir une expérience naturelle et intuitive grâce aux mêmes commandes physiques que celles introduites sur le Headphone (1). Intégrés directement dans les écouteurs, le Roller, le Paddle et le Bouton permettent de régler le volume, de naviguer dans les médias et de changer de mode ANC avec précision et sans effort, sans la friction souvent associée aux interfaces tactiles.

Désormais, grâce à la fonction Channel Hop, vous pouvez passer instantanément d’une application ou d’une fonction à l’autre sans même toucher votre téléphone, simplement en appuyant sur le Bouton. Le nouveau mode Camera Shutter transforme le Bouton en déclencheur à distance, vous permettant de prendre des photos ou de démarrer des vidéos sur votre smartphone appairé d’une simple pression.



Équipé des technologies certifiées Hi-Resolution Audio Wireless et LDAC, il préserve les moindres détails de chaque morceau avec une précision haute résolution. Le haut-parleur de 40 mm recouvert de titane offre une structure solide et durable, délivrant un son puissant et sans distorsion, exactement comme l’artiste l’a voulu. Pour garantir une expérience d’écoute ininterrompue, le Headphone (a) est doté d’une fonction de réduction active du bruit adaptative qui comprend 3 préréglages (faible, moyen, élevé) permettant de réduire les bruits environnants. En mode Transparence, vous pouvez choisir de laisser entrer certains sons ambiants, ce qui vous permet de rester connecté à votre environnement, tandis que le mode ANC hybride est rendu possible par deux microphones qui fonctionnent avec la technologie IA pour adapter la réduction du bruit en temps réel en fonction de l’environnement et de l’ajustement de votre casque. Cette intelligence s’étend à chaque appel grâce à un algorithme IA sophistiqué à 3 micros, entraîné sur plus de 28 millions de scénarios de bruit, qui isole votre voix pour une communication cristalline, même dans les environnements les plus bruyants.

Grâce à l’application Nothing X, vous pouvez accéder à un égaliseur avancé professionnel à 8 bandes pour régler votre profil sonore avec une précision totale. Au-delà des simples réglages, vous pouvez créer et partager des profils personnalisés avec la communauté Nothing. Pour plus de profondeur, un algorithme d’amélioration des basses en temps réel analyse les basses fréquences afin d’offrir une réponse puissante et percutante sans compromettre la clarté des médiums et des aigus.