LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir sur console le 22 mai

Warner Bros. Games a annoncé que LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir sortira le 22 mai 2026 sur PlayStation5, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Games Store)…

LEGO® Batman : L’Héritage du Chevalier Noir est un jeu d’action-aventure en monde ouvert qui plonge les joueurs au cœur de l’épopée de Bruce Wayne dans sa quête pour devenir le héros légendaire de Gotham City. Inspiré par des décennies de films, séries, comics, et jeux Batman, le jeu regorge de clins d’œil, de références incontournables à l’univers DC, et de l’inimitable humour LEGO signé TT Games pour une expérience de jeu aussi spectaculaire que réjouissante.

Les joueurs pourront débloquer le Bat-costume “Âge d’or” à la sortie du jeu, une tenue classique basée sur le look des débuts du Croisé masqué dans le numéro 27 de Detective Comics (1939), accessible aux utilisateurs éligibles qui créeront un compte Warner Bros. Games, ainsi qu’à ceux qui possèdent déjà un compte

De plus, quatre nouveaux sets LEGO DC Batman sont désormais disponibles, chacun incluant du contenu numérique en jeu à échanger lors de la sortie de LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir. Le set LEGO DC Batman : Batman Logo permettra de débloquer un Bat-costume doré exclusif dans le jeu, Les sets LEGO DC Batman : The Batman Batmobile, LEGO DC Batman Batman v Superman Batmobile, et LEGO DC Batman: Batman & Robin Batmobile incluront chacun une version jouable en jeu du véhicule correspondant, ainsi qu’une variante dorée exclusive de ce véhicule. Veuillez noter que le Bat-costume doré exclusif en jeu et les variantes dorées des véhicules ne sont disponibles que via l’achat de ces sets LEGO.

Les précommandes sont disponibles dès maintenant sur PlayStation5, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Games Store). Les joueurs qui précommandent la Deluxe Edition bénéficieront d’un accès anticipé de 72 heures, maintenant à partir du 19 mai 2026. Le costume de Batman “The Dark Knight Returns”, inspiré de la célèbre série de bandes dessinées, sera offert avec toutes les précommandes et disponible dès le lancement officiel.

Pour un aperçu plus détaillé du contenu des éditions, rendez-vous sur LEGOBatmanGame.com. L’infographie de La Deluxe Edition offre également un aperçu plus complet des contenus téléchargeables (DLC) qui arriveront dans LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir en septembre 2026. La date de sortie de la version Nintendo Switch 2 du jeu sera annoncée ultérieurement. Les joueurs peuvent désormais ajouter la version Nintendo Switch 2 à leur liste de souhaits.