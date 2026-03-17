Lego recrée la légendaire fusée de Tintin

La fusée de Tintin, un modèle de collection inspiré des albums “Objectif Lune” et “On a marché sur la Lune”.

La gamme LEGO Ideas donne vie à la légendaire fusée de Tintin, haute de 49 cm ! Décollez dans l’histoire de la bande dessinée avec le nouveau set LEGO Ideas. Conçu pour les fans adultes, ce set de 1283 pièces recrée la célèbre fusée immédiatement reconnaissable grâce à son fameux damier rouge et blanc. D’une hauteur de 49 cm, c’est un véritable objet de collection, qui fait passer le légendaire voyage de Tintin sur la Lune, du dessin à la réalité en briques LEGO.

Le set comprend six personnages emblématiques de Tintin — Tintin, le capitaine Haddock, le professeur Tournesol, Dupond et Dupont, tous vêtus de combinaisons spatiales avec casques et réservoirs d’oxygène en accessoires — ainsi qu’une minifigurine de Milou.

Les constructeurs peuvent revivre le moment unique de “On a marché sur la Lune” en retirant un panneau situé au sommet de la fusée pour révéler une salle de contrôle cachée,

permettant d’y placer une minifigurine en première ligne pour découvrir la vue à couper le

souffle de la Terre depuis l’espace.

La fusée de Tintin a été soumise sur la plateforme du programme LEGO Ideas par Alexis Dos Santos, un fan et designer du Portugal (nom d’utilisateur LEGO Ideas : TKel86). Sa création, après avoir atteint le seuil des 10000 votes, suivi d’un processus de sélection du comité d’examen de la plateforme LEGO Ideas, a été sélectionnée pour devenir un set LEGO officiel. « Créer la fusée de Tintin a été un voyage incroyable, » a déclaré Alexis Dos Santos. « Je voulais capturer l’esprit de la fusée emblématique de Tintin d’une manière qui célèbre à la fois son élégance d’ingénierie et sa place dans la culture pop. Reproduire sa courbure et connecter les trois étages a stimulé ma créativité, et la voir enfin se concrétiser avec toutes les minifigurines en combinaison spatiale a été très gratifiant. J’espère que ce montage suscitera le même sens de l’imagination et de l’aventure qui m’a inspiré dès le départ. »

Le set LEGO Ideas La fusée de Tintinest disponible en précommande et en vente à partir du 1er avril 2026 pour 159,99 € sur www.LEGO.com/Tintin et dans les LEGO Stores.



