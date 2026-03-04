Shure MVX2U Gen 2, un son mobile de qualité studio

Repensé pour les appareils mobiles, le MVX2U Gen 2 offre un traitement audionumérique avancé dans un format toujours plus compact et intuitif.

Plus petite, plus intelligente, plus robuste : Shure annonce le lancement de sa nouvelle

interface audionumérique MVX2U Gen 2, une solution compacte qui simplifie l’enregistrement professionnel pour les streamers, podcasteurs et créateurs utilisant des microphones XLR. Par rapport à son prédécesseur, la version Gen 2 du MVX2U gagne en performance, intégrant un traitement audionumérique plus avancé, contrôlable via les

applications MOTIV, pour iOS, Android et ordinateurs. La plus légère des interfaces mono canal du marché permet ainsi aux créateurs nomades de bénéficier d’un son de qualité studio sans qu’il soit nécessaire de recourir à des préamplis externes.

Offrant jusqu’à +60dB de gain ultra propre et une alimentation fantôme 48V si besoin, le MVX2U Gen 2 transforme instantanément les microphones XLR – dynamiques ou à condensateur – en micros de podcasting ou de live streaming professionnels, prêts à enregistrer. Son câble USB-C inclus assure à la fois le transport de l’alimentation et de l’audio, pour une installation simple et fiable. « L’interface MVX2U Gen 2 est le moyen le plus simple d’enregistrer un microphone XLR sur n’importe quel appareil. Vous pouvez désormais connecter votre SM7B, SM58 ou votre microphone favori directement à votre téléphone et capter un son de qualité professionnelle où que vous soyez – lors de festivals de musique, conférences, dans des rues animées, peu importe. Pas besoin de s’inquiéter des niveaux audio, du bruit de fond ou des plosives, car son traitement de nouvelle génération s’en charge pour vous », explique Eduardo Valdes, Associate Vice President of Global Marketing and Product Management chez Shure. « Qu’elle soit branchée directement sur un microphone ou sur un câble XLR, cette interface compacte est pleine de fonctionnalités qui améliorent la captation audio des créateurs, sur téléphones, tablettes et ordinateurs. Branchez simplement votre microphone préféré et commencez à enregistrer. C’est aussi simple que cela. »

Le MVX2U Gen 2 intégrant la technologie de traitement audionumérique Shure, les créateurs peuvent être assurés que leur microphone XLR préféré sonnera parfaitement, avec un son équilibré et prêt à enregistrer. Ce traitement embarqué fonctionne sans latence pour maintenir un son cohérent sur tous les types d’appareils et dans les lieux

acoustiquement imparfaits. Les nouvelles fonctionnalités de traitement du son améliorées incluent :

Mode Auto Level : ajustement automatique du gain pour un enregistrement constant.

Denoiser temps réel : réduction de bruit de fond dans n’importe quel environnement.

Digital Popper Stopper : atténuation des plosives.

Le MVX2U Gen 2 mémorise automatiquement les derniers paramétrages de traitement audio utilisés, préservant ainsi le profil sonore préféré d’un créateur, même lors de la permutation entre différents appareils. La deuxième génération de cette interface audionumérique inclut des améliorations du niveau de bruit propre, de l’amplificateur de casque et du convertisseur numérique-analogique (DAC), pour une expérience d’enregistrement optimale. Le MVX2U Gen 2 est doté d’une prise casque de 3,5mm avec écoute de contrôle sans latence. Pour plus de sécurité lors de l’enregistrement, un indicateur LED tricolore communique clairement l’état de connexion du microphone à l’appareil.

L’interface audionumérique MVX2U Gen 2 est disponible dès maintenant au prix de vente conseillé de 159 euros et inclut un câble USB-C de un mètre et un guide de démarrage.