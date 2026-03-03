TAG Heuer a conçu la montre connectée ultime pour les fans de F1 : la Connected E5 x Formula 1

La nouvelle montre connectée de TAG Heuer vous permet de vivre tout le week-end de Grand Prix à votre poignet, pour ne rien manquer de l’action.

TAG Heuer a créé une nouvelle montre connectée spécialement conçue pour les fans de Formule 1, affichant en direct le calendrier des courses, les classements et des cadrans aux couleurs des circuits. La Connected Calibre E5 x Formula 1 (basée sur l’excellente Connected Calibre E5) transforme votre passion en un divertissement permanent, et pas seulement après l’extinction des feux le dimanche après-midi.

Au cœur de la montre se trouve une application dédiée à la Formule 1. Elle affiche le calendrier complet des courses, les horaires des séances, le classement du championnat et les résultats, le tout à partir des données de chronométrage officielles. Plus besoin de sortir votre téléphone pour vérifier l’heure de début des qualifications ou le leader du championnat des pilotes. La montre vous permet de rester connecté tout au long du week-end de Grand Prix, des premiers essais libres jusqu’au podium.

Son atout principal ? Un cadran dynamique « Circuit » qui change automatiquement à chaque Grand Prix. Chaque course a son propre tracé, son drapeau national et son nom, avec un point mobile qui parcourt la piste pour marquer les secondes. Il existe 24 versions uniques, correspondant à toute la saison de Formule 1. Un petit détail qui donne vie à la montre, qui évolue constamment au rythme du championnat.

Mais il ne s’agit pas que d’une simple mise à jour logicielle. Le design reflète aussi l’esprit du sport automobile, avec un boîtier léger en titane grade 2, finition DLC noire et touches de rouge inspirées des couleurs de la course (car rouge = vitesse, comme chacun sait). Les marquages ​​de la lunette font référence aux différentes phases d’un week-end de course : essais, qualifications et Grand Prix. Même les poussoirs et la couronne arborent des détails inspirés des stands.

Le lien entre TAG Heuer et la Formule 1 est profond, des partenariats historiques avec des écuries et des pilotes comme Ayrton Senna à son rôle actuel aux côtés d’Oracle Red Bull Racing, où elle est à nouveau Chronométreur Officiel de la Formule 1. Cette montre est le prolongement moderne de cette collaboration. Au lieu de chronométrer les courses en bord de piste, elle diffuse désormais les informations de la course en temps réel aux fans. Outre ses fonctionnalités Formule 1, elle reste une véritable montre connectée. Elle suit la fréquence cardiaque, l’activité, le sommeil et la récupération, tandis que le GNSS double bande améliore la précision des entraînements en extérieur.

Deux bracelets sont inclus : un bracelet en cuir et caoutchouc avec surpiqûres rouges pour un usage quotidien, et un bracelet en textile conçu pour un confort optimal pendant les entraînements ou le suivi nocturne. La TAG Heuer Connected Calibre E5 x Formula 1 sera disponible en accès anticipé sur le site web de TAG Heuer, au prix de 2550 €, offrant aux fans la possibilité de vivre la saison d’une nouvelle manière.