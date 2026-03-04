Le nouveau MacBook Air d’Apple bénéficie d’un gain de vitesse sans précédent depuis des années

Le MacBook Air d’Apple est doté d’un nouveau processeur : découvrez le MacBook Air M5…

Apple a lancé un nouveau MacBook Air équipé de sa puce M5. Il s’agit de la dernière mise à jour de l’ordinateur portable le plus populaire au monde, offrant des vitesses de traitement bien supérieures aux modèles précédents, y compris le M1, toujours présent entre les mains de millions d’utilisateurs à travers le monde.

Sur les tâches d’IA en particulier, l’écart est impressionnant. Apple affirme que le M5 est neuf fois et demie plus rapide que le M1 pour les charges de travail d’IA, et quatre fois plus rapide que le M4 de l’année dernière. C’est un point crucial, car de plus en plus de logiciels, des éditeurs photo aux outils de traitement d’écriture, s’appuient sur le traitement d’IA embarqué. La puce M5 intègre un processeur à 10 cœurs et un processeur graphique (GPU) pouvant également comporter jusqu’à 10 cœurs. Fait inhabituel, chaque cœur du GPU est doté de son propre accélérateur neuronal intégré. Résultat, selon Apple : une machine capable de gérer avec une fluidité exceptionnelle toutes les tâches, du rendu 3D aux grands modèles de langage.

Le stockage du MacBook Air attendait une mise à jour depuis un certain temps, et heureusement, Apple a entendu les demandes. Le modèle de base est désormais équipé de 512 Go, soit le double de la génération précédente, et une option haut de gamme de 4 To fait son apparition. Le nouveau SSD est également deux fois plus rapide en lecture et en écriture, ce qui représente un gain de temps considérable lors de l’importation de volumineuses photothèques ou de séquences vidéo.

La connectivité bénéficie également d’une amélioration notable grâce à la nouvelle puce sans fil N1 d’Apple, qui prend en charge le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6. On peut ainsi s’attendre à moins de déconnexions et à une meilleure réactivité sur les réseaux rapides. Selon Apple, dans Blender, les rendus 3D avec lancer de rayons sont jusqu’à 6,5 fois plus rapides que sur une machine équipée d’un processeur M1. Le traitement d’images Affinity est 2,7 fois plus rapide. Et, comparé à un ordinateur portable Intel Core Ultra X7 actuel, la navigation web classique est 50 % plus rapide.

Pour le reste, tout demeure inchangé, ce qui ne décevra pas les adeptes du design actuel. Le MacBook Air est toujours sans ventilateur et silencieux, toujours remarquablement fin et toujours disponible en 13 et 15 pouces. La gamme de couleurs – bleu ciel, minuit, vert d’eau et argent – ​​reste la même, et l’autonomie de la batterie atteint toujours 18 heures. L’ordinateur portable est livré avec macOS Tahoe, qui introduit une refonte visuelle baptisée Liquid Glass par Apple, ainsi qu’une intégration plus poussée avec Apple Intelligence. Parmi les nouvelles fonctionnalités, citons la traduction instantanée des messages et une automatisation améliorée de Raccourcis.

Les précommandes seront ouvertes depuis le 4 mars, et les ordinateurs portables seront livrés aux clients et disponibles en magasin le 11 mars. Mais il se dit aussi qu’un nouveau MacBook à bas prix serait imminent…