On a testé le MacBook Neo, le nouvel ordinateur portable d’Apple à 699 € – voici pourquoi il pourrait changer la donne

Nous avons pu essayer le MacBook Neo dans la zone de démonstration d’Apple et passé un bon moment avec. Voici notre avis.

Nous étions présent aujourd’hui à l’événement d’Apple où a été révélé le MacBook Neo, cet ordinateur portable à petit prix (699 €), et rien d’autre. Apple a choisi de concentrer cet événement physique à Londres, New York et Shanghai spécifiquement sur cet appareil, et a également décidé de ne pas le présenter via une vidéo, mais à travers des présentations en personne et des sessions de prise en main.

Nous avons utilisé le MacBook Neo dans la zone de démonstration. Le nouvel ordinateur portable est disponible en quatre couleurs : Blush (rose), Indigo, Argent et mon coup de cœur personnel, le Citrus. Il est superbe, même si nous ne sommes pas sûr que l’on oserait s’installer dans un café avec (ce qui est pourtant obligatoire quand on teste un ordinateur portable !). Mais après tout, nous ne sommes pas le public cible de ce MacBook.

Un choix de puce audacieux

À la place, Apple vise clairement les étudiants et les utilisateurs quotidiens qui n’ont tout simplement pas besoin de la puissance offerte par une puce de la série M. Il utilise à la place l’A18 Pro. C’est un choix vraiment intéressant étant donné que c’est une puce qui a déjà deux ans, mais il a bien fallu faire des concessions pour atteindre ce prix.

Sur le papier, les performances semblent globalement similaires à celles du MacBook Air M2 de 2022, ce qui est cohérent.

Performances et compromis

Bien que le Neo semble très capable, les créateurs de contenu devront regarder plus haut dans la gamme, notamment parce que le Neo ne dispose que d’une maigre mémoire vive de 8 Go. C’est un point d’inquiétude, mais il faudra voir comment il se comporte lors de mon test complet. Il faut toutefois préciser que lors de toutes les démonstrations et de mon propre usage, il était très réactif — mais bon, tous les modèles sortaient tout juste de leur boîte.

Il ne serait pas juste de dire que la qualité a été sacrifiée pour atteindre ce prix, car l’offre est généreuse : après tout, on parle d’un ordinateur qui coûte environ la moitié du prix d’un MacBook Air M5. Il y a donc forcément des compromis. Il existe deux modèles, et la version 256 Go ne possède pas Touch ID, ce qui est dommage. Mais 699 € reste un bon prix, sachant que c’est ce que beaucoup s’attendaient à payer pour le Neo de toutes façons.

Ce qui ne change pas (et c’est tant mieux)

Un domaine où il n’y a certainement pas de compromis, c’est le châssis en aluminium, qui est typiquement “MacBook”. Il est notablement plus arrondi que l’Air ou le Pro, tout en pesant environ le même poids que l’Air. Et c’est une excellente chose qu’il y ait deux ports USB-C (bien qu’un seul soit en USB 3.0, ce qui est déroutant) ainsi que le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 6 et une prise casque. L’autonomie de 16 heures devrait également très bien s’en sortir lors des tests.

L’écran LED de 13 pouces (2408 × 1506) est également très lumineux pour un ordinateur d’entrée de gamme. Nous avons trouvé la qualité audio des deux haut-parleurs latéraux “moyenne”, mais on ne peut pas en demander plus à ce prix-là.