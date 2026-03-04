Le MacBook Neo d’Apple sera compatible 5G, une nouvelle que ses concurrents jugent prometteuse

Qualcomm se réjouit de l’arrivée du MacBook Neo, plus abordable, car il pourrait démocratiser la connectivité cellulaire sur PC.

Il semblerait que le MacBook Neo, plus économique, soit présenté incessament. Bien qu’il soit équipé d’une puce plus ancienne que celle de l’iPhone, il bénéficiera d’une technologie de pointe : la compatibilité 5G grâce au modem C1X d’Apple, également présent dans l’iPhone Air et le nouvel iPhone 17e.

Lors d’une intervention au Mobile World Congress 2026, Alex Katouzian, responsable des technologies mobiles, informatiques et XR chez Qualcomm, a été interrogé sur ce nouveau MacBook à prix réduit, dont le nom serait le MacBook Neo. Tout en se félicitant de la concurrence, Katouzian a (sans surprise) déclaré que la solution proposée par son entreprise était meilleure. Il a ajouté qu’il serait ravi si le MacBook Neo contribuait à démocratiser l’intégration de la 5G sur les ordinateurs portables.

« L’avantage, c’est qu’ils intégreront leur modem à l’appareil. Cela pourrait favoriser l’adoption de la connectivité cellulaire sur PC. Ironiquement, je pense qu’Apple a commis une erreur au départ. Souvenez-vous de la sortie de l’iPad : il coûtait déjà entre 600 et 700 dollars, et il fallait débourser 120 dollars supplémentaires pour avoir la connectivité cellulaire. Résultat : la 5G est devenue un coût supplémentaire. »

Qualcomm a évidemment un intérêt direct dans le domaine des modems cellulaires et avait conclu un important accord avec Apple pour fournir cette technologie à ses appareils, après une longue bataille juridique la décennie précédente. Apple a désormais développé sa propre technologie de modem après de longs efforts et a finalement lancé son modem C1 avec l’iPhone 16e l’année dernière. Alex Katouzian a également tenu à souligner l’avantage de Qualcomm en termes de performances grâce à Snapdragon : « La présence d’ordinateurs portables ARM de différentes gammes est une bonne chose. Aujourd’hui, certaines de nos solutions se situent déjà dans cette même gamme de prix, mais offrent des performances bien supérieures. Car, selon les rumeurs, ils vont utiliser la puce A18, qui date de deux ans. » Selon lui, « cette dernière possède une interface mémoire à 4 canaux, la nôtre à 8 canaux. [Qualcomm propose] déjà des processeurs Snapdragon plus puissants sur le marché, dans la gamme de prix que l’on imagine pour Apple. Je pense donc que c’est une bonne chose, car les ventes vont commencer à augmenter. Globalement, c’est positif pour nous. »