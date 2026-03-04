Le MacBook Neo d’Apple est officiel. Et vous n’allez pas croire son prix

Ce produit a été annoncé officiellement par Apple le 4 mars 2026. C’est une petite révolution car c’est le premier Mac à utiliser une puce de la série “A” (celle des iPhone) au lieu de la série “M”.

Vous souvenez-vous de l’arrivée du Mac mini qui avait bluffé tout le monde avec son prix de 499 $ ? 21 ans plus tard, Apple vient de réitérer l’exploit pour les ordinateurs portables d’entrée de gamme avec le tout nouveau MacBook Neo. Dans la foulée des nouveaux MacBook Pro et MacBook Air (qui viennent tous deux d’être mis à jour avec la puce M5), ce nouvel ajout coloré commence à 699 € — soit un peu plus de la moitié du prix d’un MacBook Air.

Caractéristiques du MacBook Neo

Bien que le nouvel ordinateur portable d’Apple soit moins cher que n’importe quel Mac portable de son histoire, il conserve des caractéristiques solides si vos besoins ne sont pas trop exigeants. De plus, il délaisse les couleurs habituelles (et un peu ennuyeuses) du Mac pour proposer des coloris Blush (rose), Citrus (jaune/vert) et Indigo. Ou bien, vous pouvez rester classique et commander la version argentée.

Voici ce que vous obtenez pour ce prix :

• Processeur : A18 Pro (CPU 6 cœurs, GPU 5 cœurs)

• Écran : LED 13 pouces, 2408 × 1506 à 219 ppp, jusqu’à 500 nits de luminosité

• Stockage : 256 / 512 Go

• RAM : 8 Go

• Autonomie : Jusqu’à 16 heures

• Caméra : FaceTime HD 1080p

• Audio : Deux haut-parleurs latéraux avec Audio Spatial

• Touch ID : Uniquement sur le modèle 512 Go (+100 /100£,soit699 / 699 £)

• Connectivité : 2x USB-C (1x USB 3 et 1x USB 2), Wi-Fi 6E, Bluetooth 6 et prise casque

• Support écran externe : Écran intégré en résolution native + 1 écran 4K à 60 Hz

• Dimensions : 29,75 × 20,64 × 1,27 cm ; 1,23 kg



Le MacBook Neo est disponible en précommande dès maintenant et sera livré le 11 mars, sous réserve de disponibilité. Le modèle 256 Go à 699 € est la configuration de base avec 8 Go de RAM et le bouton de verrouillage classique (sans Touch ID). Le modèle 512 Go à 799 € inclut le double de stockage et ajoute le Magic Keyboard avec Touch ID.