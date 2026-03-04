G-Shock lance la nouvelle Mudmaster GG-B100XM et l’a testée dans un de nos endroits préférés au monde

G-Shock a emmené sa montre la plus robuste à ce jour sur l’une des montagnes les plus redoutables d’Écosse.

G-Shock a dévoilé deux nouveaux modèles pour sa collection Master of G : les Mudmaster GG-B100XM-1A et GG-B100XMB-1A, conçues pour les environnements militaires et alpins où le matériel ne peut se permettre aucune défaillance. Naturellement, comme toutes les G-Shock, ces deux montres résistent aux chocs, à la poussière et à la boue. Ce qui les distingue des précédents modèles Mudmaster, c’est une nouvelle lunette en acier inoxydable, façonnée grâce à des techniques de forgeage complexes.

Pour tester la robustesse de ses montres, G-Shock s’est rendu sur la face nord du Ben Nevis. L’alpiniste sur glace olympique Willis Morris portait la GG-B100XM-1A lors de son ascension, en partenariat avec la marque britannique d’équipement alpin Jöttnar. Le Ben Nevis, en plein hiver écossais, est l’un des endroits les plus impitoyables qui soit. Il n’y a pas de meilleur lieu pour vérifier l’efficacité d’un équipement. Les deux modèles se distinguent par la finition de leur lunette. La GG-B100XM-1A possède une lunette argentée mate qui réduit les reflets, idéale pour un usage tactique et militaire. La GG-B100XMB-1A, quant à elle, est dotée d’une lunette noire ionisée polie miroir, offrant une haute résistance aux rayures et un aspect plus épuré.

Les deux modèles partagent la même structure interne. Un boîtier en résine renforcée de fibres de carbone protège le module. Des joints d’étanchéité haute performance assurent l’étanchéité de chaque bouton, empêchant la boue et la poussière de pénétrer, même dans des conditions extrêmes. À l’intérieur, un capteur quadruple prend en charge les opérations les plus exigeantes. Un triple capteur mesure le cap, l’altitude, la pression barométrique et la température. Un accéléromètre permet de compter les pas. Ensemble, ils aident l’utilisateur à surveiller les conditions météorologiques changeantes et à suivre ses activités sur le terrain.

La connectivité Bluetooth relie la montre à un smartphone via l’application G-Shock. Les utilisateurs peuvent ainsi synchroniser l’heure et enregistrer facilement les données de leurs missions. G-Shock a également utilisé des résines biosourcées pour le boîtier, le bracelet et le fond. Un Super Illuminator, une double LED automatique haute luminosité, garantit une lisibilité optimale du cadran même dans l’obscurité totale.