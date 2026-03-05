Ce smartphone de folie possède un allume-feu intégré. Oui, pour allumer de vrais feux

Le robuste WP63 d’Oukitel embarque une batterie de 20 000 mAh, une énorme lampe de camping et un allumeur électrique conçu pour démarrer des feux quand vous êtes hors réseau.

Chaque année au MWC (Mobile World Congress), il y a au moins un gadget qui vous fait vous arrêter et demander : qui a exactement demandé ça ? Et l’édition 2026 ne fait pas exception. Cette année, cet honneur revient sans doute à l’Oukitel WP63 — un smartphone durci qui peut, littéralement et sans exagération, allumer des feux. Fera-t-il partie de notre liste des meilleurs smartphones ? À vous de juger.

Un allume-cigare version 2026

Repéré par Engadget, le WP63 inclut un allumeur électrique intégré, conçu pour un usage extérieur comme le camping ou les urgences. Au lieu de chercher des allumettes ou un briquet, vous pouvez déclencher l’élément chauffant directement depuis le téléphone.

L’allumeur se situe (heureusement) derrière un cache de protection sur le bord supérieur de l’appareil. Lorsqu’il est activé, une petite bobine électrique chauffe — de la même manière que les anciens allume-cigares que l’on trouvait dans les voitures il y a des décennies — lui permettant d’enflammer du petit bois ou d’autres matériaux inflammables.

Des caractéristiques démesurées

Mais la fonction allume-feu n’est qu’une partie de l’histoire. Le WP63 est clairement destiné aux aventures en plein air et aux environnements extrêmes, et sa fiche technique ne fait pas dans la dentelle :

• Batterie : Un monstre de 20 000 mAh, ce qui est absolument colossal pour un smartphone. Le téléphone peut également servir de batterie externe (Power Bank) avec une charge de 18W via USB-C.

• Équipement : Une grande lampe de camping, un haut-parleur ultra-puissant pouvant servir d’alarme, et un design robuste qui privilégie la durabilité à la finesse.

• Dimensions : Avec 27 mm d’épaisseur, le WP63 est bien plus massif que n’importe quel smartphone moderne.

• Écran et Puissance : Dalle de 6,7 pouces (120 Hz, mais limitée au 720p) et processeur Unisoc T8200 (T765).

Oukitel indique que son smartphone durci coûtera environ 399 $. Il devrait être commercialisé en Europe aux alentours de 449 € (taxes incluses). Il se positionne comme un appareil spécialisé pour l’aventure, les travaux de terrain ou la préparation aux situations d’urgence plutôt que pour un usage quotidien — il ne risque certainement pas de faire de l’ombre aux parts de marché d’Apple ou Samsung.

Pourtant, si vous avez un jour rêvé de pouvoir allumer un feu de camp tout en faisant défiler vos réseaux sociaux après l’apocalypse, ce téléphone pourrait bien être fait pour vous.