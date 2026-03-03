La Ring Pro d’Ultrahuman pourrait bien être la bague connectée que beaucoup attendaient

La nouvelle Ring Pro d’Ultrahuman est une bague connectée nouvelle génération offrant 15 jours d’autonomie et un suivi de santé par IA.

Ultrahuman a dévoilé sa bague connectée la plus ambitieuse à ce jour, et sur le papier, la nouvelle Ring Pro représente un véritable bond en avant : jusqu’à 15 jours d’autonomie, un traitement plus rapide et un nouveau système d’IA conçu pour interpréter activement vos données de santé en temps réel.

L’amélioration majeure réside dans l’autonomie. Quinze jours d’autonomie, c’est un atout considérable dans une catégorie où la plupart des bagues peinent à tenir une semaine. Cela signifie moins de temps passé à penser à la recharge et plus de temps consacré au suivi de votre santé, ce qui est la raison d’être de ce type d’objet.

En plus de la bague, Ultrahuman lance un étui de chargement Pro repensé, offrant jusqu’à 45 jours d’autonomie. Il maintient la bague en place grâce à un aimant, chauffe moins et intègre des fonctionnalités telles que la fonction « Trouver mon étui » et des indicateurs d’état LED. Cette amélioration majeure résout l’un des principaux problèmes des bagues connectées : la perte ou l’oubli du chargeur (particulièrement gênant en voyage).

La Ring Pro a été entièrement repensée autour d’un nouveau processeur double cœur et d’un système de détection de la fréquence cardiaque amélioré. Ultrahuman affirme que cela améliore la précision, notamment pendant le sommeil et la récupération, deux indicateurs essentiels pour quiconque souhaite mieux comprendre son corps. Elle stocke également jusqu’à 250 jours de données de santé directement sur la bague, ce qui signifie que votre historique est préservé même si vous êtes loin de votre téléphone pendant de longues périodes.

Ultrahuman a également intégré une fonction de sécurité pratique appelée « ProRelease Technology », qui permet de retirer la bague plus facilement en cas d’urgence. C’est le genre de détail qu’on espère ne jamais avoir à utiliser, mais il est judicieux pour un objet conçu pour être porté 24 h/24 et 7 j/7.

Mais la véritable innovation ne réside pas uniquement dans le matériel. Elle réside aussi dans la nouvelle plateforme d’IA appelée Jade. Ultrahuman décrit Jade comme la première « biointelligence artificielle » en temps réel au monde. Contrairement aux applications de santé classiques qui se contentent d’afficher des graphiques et des tendances, Jade interprète activement vos données et vous offre des conseils. Elle peut analyser le sommeil, la récupération, la glycémie et d’autres biomarqueurs, puis suggérer des actions ou mettre en évidence des tendances que vous auriez pu manquer.

En théorie, cela transforme l’expérience d’un simple suivi passif en une expérience bien plus utile : un système qui collecte des données et vous aide à les exploiter. Cette approche nous semble pertinente, car les données de santé brutes peuvent être accablantes. La plupart des gens n’ont pas besoin de plus de chiffres.

On porte quotidiennement la Ring Air d’Ultrahuman depuis quelques mois et elle est devenue l’un des rares objets connectés sur lesquels on peut vraiment compter. Le suivi du sommeil est toujours pertinent et des fonctionnalités comme le suivi du rythme circadien et l’évaluation de la récupération nous ont vraiment aidée à comprendre quand j’ai besoin de ralentir le rythme. Si la Ring Pro s’appuie sur ces atouts avec une autonomie accrue, une meilleure précision et une interprétation plus intelligente grâce à Jade, elle pourrait creuser l’écart entre Ultrahuman et ses concurrents, comme la Oura Ring Gen 4.

Les bagues connectées sont encore un marché relativement récent, mais elles s’imposent discrètement comme l’une des alternatives les plus intéressantes aux montres connectées. Elles sont plus légères, moins encombrantes et plus faciles à porter au quotidien (surtout si vous êtes un amateur de montres mécaniques). La Ring Pro est disponible en précommande dès maintenant dans le monde entier au prix de 479 $, avec des livraisons prévues à partir de mars. Ultrahuman propose également des remises sur la reprise pour les possesseurs actuels de Ring Air et d’autres bagues connectées.