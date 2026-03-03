MWC 2026 : le Robot Phone d’Honor est le Wall-E de la téléphonie

Ce téléphone futuriste, doté d’une nacelle stabilisée intégrée, est prévu pour 2026.

Il y a seulement six mois, le prototype du Robot Phone d’Honor avait déjà bien évolué. Ce smartphone original avait été présenté en avant-première au CES en janvier dernier, mais il semblait presque entièrement fonctionnel au Mobile World Congress de cette semaine. Son lancement officiel est prévu pour le second semestre 2026.

On aime à penser que le Robot Phone est le fruit d’expériences de téléportation menées par les ingénieurs un peu fous d’Honor, qui auraient accidentellement laissé un DJI Osmo Pocket et un Magic 8 Pro passer la nuit ensemble dans les laboratoires. Sauf qu’au lieu d’une créature monstrueuse digne de Cronenberg, nous avons droit à un smartphone haut de gamme équipé d’une nacelle stabilisée motorisée à la place du traditionnel module photo arrière. Remplacer sa caméra d’action n’est que la moitié de l’histoire. L’ambition principale de Honor est de faire du Robot Phone un assistant IA, faisant du module caméra ses yeux sur le monde. Cela permettra une interaction multimodale, c’est-à-dire de pouvoir poser n’importe quelle question au téléphone en fonction de ce que vous – et lui – voyez.

On nous a montré l’assistant décrivant ce qu’il voyait dans la zone de démonstration, avec de petits yeux mignons apparaissant à l’écran au-dessus de la vue en direct de la caméra. Honor envisage également qu’il puisse donner des conseils de mode – même si on doute d’être prêt·e à ce qu’une IA nous dise si le total look denim nous va bien d’ici la sortie du Robot Phone.

Honor ne communique pas encore sur les détails techniques, mais nous avons appris que la caméra stabilisée est équipée d’un capteur de 200 MP. On ignore s’il s’agit du même capteur que celui utilisé par le téléobjectif du Honor Magic 8 Pro. On imagine qu’Honor a également doté l’appareil de ses batteries ultra-minces en silicium-carbone, afin que la stabilisation ne les décharge pas trop vite.

Attendez-vous à en apprendre davantage sur le Robot Phone – notamment sur son nom officiel – au cours du second semestre 2026. J’ai le sentiment que nous devrons patienter encore longtemps avant que ce robot humanoïde, également présenté au Mobile World Congress de cette année, ne devienne un produit concret.