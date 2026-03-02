Le Leitzphone de Leica, propulsé par Xiaomi, est un bijou nomade

Le Leitzphone de Leica, propulsé par Xiaomi, est une collaboration réussie entre une marque d’appareils photo légendaire et une marque de téléphonie renommée.

Le Xiaomi 17 Ultra, estampillé Leica, mise tout sur un design et un logiciel personnalisés. Photographes sur smartphone, préparez-vous à être jaloux ! Leica, célèbre fabricant d’appareils photo, appose à nouveau son emblématique logo Red Dot sur un smartphone – et cette fois, vous pourrez peut-être vous en procurer un. Le Leitzphone de Leica, propulsé par Xiaomi, est le premier téléphone de la marque Leica à être commercialisé à l’échelle mondiale. Les précédents Leitzphones étaient vendus uniquement au Japon et produits par Sharp. En 2026, Xiaomi apporte son soutien, et la distribution s’étend à l’Europe et au-delà.

Le Leitzphone est en quelque sorte une version encore plus haut de gamme du Xiaomi 17 Ultra. Légèrement modifié par rapport au Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, vendu exclusivement en Chine, il conserve néanmoins l’essentiel de sa configuration photo. On retrouve ainsi un capteur principal surdimensionné de 1 pouce, un téléobjectif de 200 MP avec zoom continu 75-100 mm, un ultra grand-angle de 50 MP et une caméra frontale de 50 MP pour les selfies. Il représente en somme le nec plus ultra en matière de photo sur smartphone. Le Leitzphone arbore fièrement le point rouge de Leica en évidence sur sa coque arrière en fibre de verre, juste à côté du module photo. Le design bicolore du Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, réservé au marché chinois, a été abandonné au profit d’une finition entièrement noire, mais les zones moletées de son cadre métallique, qui améliorent la prise en main, sont conservées.

Il en va de même pour la bague mécanique unique qui entoure le bloc photo arrière. Une simple rotation de cette bague permet de contrôler physiquement le zoom, l’exposition, la sensibilité ISO, la vitesse d’obturation ou la focale, avec un retour haptique imitant les sensations d’un véritable appareil photo. L’application permet également de basculer entre les treize préréglages d’image Leica Look.

Leica a même participé à la personnalisation de l’application, en fournissant des icônes et des polices identiques à celles de l’interface utilisateur de modèles comme le compact à objectif fixe Q3. Un mode Leica Essential puise ensuite dans l’histoire de la marque, offrant des profils de couleur inspirés du légendaire appareil photo à système M9 et du film argentique monochrome Leica Monopan. Vous trouverez également des icônes et des polices aux couleurs de Leica sur l’écran d’accueil Android, ainsi que des widgets personnalisés.

Chaque Leitzphone est livré avec un ensemble d’accessoires comprenant un étui assorti, un cache-objectif argenté siglé Leica, un chiffon de nettoyage en microfibre et une dragonne en tissu rouge, couleur emblématique de Leica. L’influence de la marque est indéniable dans cette collaboration ; les marques concurrentes devraient s’en inspirer.

Hormis ces ajouts personnalisés, le matériel du Leitzphone est quasiment identique à celui du Xiaomi 17 Ultra. Il s’agit d’un véritable fleuron, doté d’un écran AMOLED de 6,9 ​​pouces offrant une résolution de 2 608 × 1 200 pixels, un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz et une luminosité maximale de 3 500 nits. Un capteur d’empreintes digitales ultrasonique est intégré sous l’écran et l’ensemble est certifié IP68, garantissant une protection optimale contre la poussière et l’eau.

Il est alimenté par un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, associé à 16 Go de RAM et 1 To de stockage interne. Il est livré avec Android 16 et offre une charge rapide filaire de 90 W et une charge sans fil de 50 W. Sa batterie de 6 000 mAh est plus petite que celle du Xiaomi 17 Ultra Leica Edition (exclusivement disponible en Chine), mais surpasse tout de même des concurrents comme le Samsung Galaxy S26 Ultra et le Google Pixel 10 Pro XL en termes de capacité.

Comme tout produit Leica, le Leitzphone est proposé à un prix supérieur à celui de ses concurrents. Il est actuellement disponible sur le site officiel de Leica, dans les boutiques Leica et chez certains partenaires, au prix de 1999 €.