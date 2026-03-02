Vous êtes accro à la photo sur smartphone ? Il vous faut un Vivo X300 Ultra

Ce fleuron dédié à la photographie embarque la technologie Zeiss et un objectif zoom ultra-performant.

Avis aux passionnés de photographie sur smartphone : Vivo vient de confirmer que le X300 Ultra sera commercialisé à l’international. Une première pour cette gamme phare, devenue une référence pour les amateurs de photographie sur smartphone grâce à ses images impeccables, fruit de capteurs haute résolution et d’un partenariat étroit avec le maître verrier Zeiss.

Le Vivo X200 Ultra, bientôt retiré du marché, était exclusivement disponible en Chine, avec une version d’Android spécifique. Bien qu’il soit possible de l’importer, il n’était pas compatible avec des services comme Android Auto ou les montres connectées Wear OS achetées en Occident. Ce qui a rendu sa commercialisation plus difficile face à des concurrents comme le Xiaomi 15 Ultra, lancé dans le monde entier. Le X300 Ultra devrait remédier à cela lors de sa sortie officielle dans quelques mois et pourrait bien donner du fil à retordre aux géants occidentaux Google et Samsung.

Outre la présentation du design du téléphone pour la première fois au Mobile World Congress de Barcelone, Vivo a également levé le voile sur deux accessoires majeurs pour le X300 Ultra : un kit d’extension téléobjectif de deuxième génération et une cage pour appareil photo de qualité professionnelle. Le téléobjectif vivo ZEISS Gen 2 Ultra, équivalent à 400 mm, est le premier du genre à offrir un grossissement aussi important sur un smartphone. Vivo promet des clichés nets à 1 600 mm grâce au recadrage numérique, notamment grâce à l’objectif zoom natif du X300 Ultra doté d’un capteur de 200 mégapixels. La stabilisation optique de l’image et la mise au point avec suivi du mouvement sont également promises. La cage pour appareil photo, quant à elle, semble davantage destinée aux vidéastes qu’aux photographes. Elle est équipée de plusieurs supports pour accessoires (éclairage, microphones, etc.), de deux poignées pour une meilleure prise en main lors des prises de vue et de boutons intégrés pour le déclenchement et le zoom. Un système de refroidissement à plusieurs niveaux devrait maintenir une température optimale lors de l’enregistrement de vidéos 4K, et il est bien sûr parfaitement compatible avec le kit d’extension téléobjectif.

Peu d’autres informations officielles ont été communiquées concernant le X300 Ultra, Vivo réservant probablement ses caractéristiques techniques les plus intéressantes pour une présentation complète en Chine prochainement. Selon les rumeurs et les fuites, il serait équipé d’un double capteur photo arrière de 200 MP (un capteur principal et un téléobjectif), d’un ultra grand-angle de 50 MP, d’un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 et d’une batterie d’une capacité allant jusqu’à 7 000 mAh. De quoi rivaliser avec d’autres fleurons de la photographie portant le label « Ultra », tels que le Xiaomi 17 Ultra récemment dévoilé et le futur Oppo Find X9 Ultra.