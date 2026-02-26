Il vous faudra être rapide comme l’éclair pour vous procurer le Canon PowerShot G7 X Mark III Édition 30e anniversaire.

Grâce à TikTok, cette édition limitée du G7 X III risque fort de s’arracher.

Jetez un œil au Canon PowerShot G7 X Mark III Édition 30e anniversaire (899 € ), car il y a de fortes chances que ce soit la seule occasion qui vous soit jamais offerte. Le Canon G7 X III standard est déjà difficile à trouver, notamment grâce aux TikTokers qui en font l’éloge entre deux vidéos de leurs petites danses amusantes. Alors, pour obtenir l’une de ces versions en édition limitée, il vous faudra être extrêmement rapide.

Comme son nom à rallonge l’indique, cette édition spéciale célèbre les 30 ans du PowerShot 600 original, sorti en juillet 1996. Ce dernier était aussi volumineux qu’un lapin obèse et disposait d’un minuscule capteur de 0,57 mégapixel. Le PowerShot G7 X III, quant à lui, est équipé d’un capteur CMOS de 1 pouce capable de prendre des photos de 20 mégapixels et d’enregistrer des vidéos 4K, d’un zoom optique 4,2x, d’un écran tactile inclinable de 3 pouces et d’un flash intégré.

Pour le distinguer du modèle standard, cette édition spéciale 30e anniversaire arbore une élégante finition graphite, un motif texturé autour de la bague de l’objectif et un logo spécifique estampillé sur le flash intégré. De quoi prouver son authenticité avant de le revendre sur eBay et d’empocher une fortune !

En résumé, c’est l’appareil idéal si vous tenez une chaîne YouTube sur les animaux en surpoids, mais aussi si vous recherchez simplement un compact capable de faire pâlir d’envie l’appareil photo de votre smartphone. Seul un nombre limité d’exemplaires du Canon PowerShot G7 X Mark III Édition 30e anniversaire sera disponible lors de sa mise en vente en avril, et Canon n’a pas précisé le nombre exact. Il vous faudra donc rivaliser avec une armée d’influenceurs si vous souhaitez en posséder un.