Le realme 16 Pro va débarquer en mars prochain

La série realme 16 Pro arrive en Europe en mars, avec un design par Naoto Fukasawa, et une image par TÜV Rheinland.



Realme annonce le lancement prochain de la série realme 16 Pro. Cette nouvelle gamme réunit deux innovations majeures : le déploiement mondial de son système d’imagerie propriétaire LumaColor IMAGE, développé en partenariat avec TÜV Rheinland, ainsi qu’un tout nouveau design Urban Wild, imaginé avec le designer japonais de renommée internationale Naoto Fukasawa.

Cette double innovation marque un tournant sur ce segment, redéfinissant les attentes des jeunes utilisateurs en matière de design et de photographie portrait.



Avec LumaColor IMAGE, la série realme 16 Pro franchit un cap en proposant l’une des meilleures expériences de portrait de sa catégorie. Les clichés gagnent en naturel, en intensité et en réalisme.

Contrairement aux traitements d’image traditionnels, qui gèrent séparément la lumière et la couleur, au risque de provoquer surexposition ou dérives chromatiques, LumaColor IMAGE synchronise intelligemment ces deux éléments au sein d’un processus unifié. Résultat : des carnations harmonieuses, un équilibre naturel entre le sujet et son environnement, et une lumière d’ambiance qui préserve profondeur et émotion, quelles que soient les conditions.

Grâce à une optimisation avancée des tons de peau, la technologie révèle la singularité de chaque visage. Le flou d’arrière-plan, enrichi par une fusion optique de la profondeur de champ, accentue le détachement du sujet avec un rendu immersif, tandis que la reconstruction des lumières et des ombres apporte relief et texture. En plein soleil comme sous les néons urbains, les portraits restent fidèles, expressifs et éclatants de vie.

De nouveaux standards établis avec TÜV Rheinland

Afin de garantir une restitution des couleurs stable et précise en conditions réelles, realme s’est associé à TÜV Rheinland pour créer conjointement le LumaColor IMAGE LAB. Ce laboratoire reproduit des environnements du quotidien, cafés aux lumières chaudes, restaurants tamisés ou encore espaces urbains aux éclairages mixtes et dynamiques, offrant ainsi une base scientifique à l’approche innovante de traitement de la lumière et des couleurs développée par LumaColor.

Grâce à une série approfondie de tests et de calibrations menés en commun, le LumaColor IMAGE LAB optimise l’ensemble de la chaîne d’imagerie. À la clé : des portraits homogènes, fiables et d’une qualité proche des standards professionnels, dans les situations les plus courantes du quotidien.

Parallèlement aux innovations en imagerie, realme poursuit sa collaboration avec le designer de renommée mondiale Naoto Fukasawa, notamment nommé parmi les designers les plus influents par Bloomberg et dont le travail fait partie de la collection permanente du MoMA, pour donner naissance au design « Urban Wild ». Ce design, inspiré par l’idée d’une « utopie spirituelle » au cœur de la vie urbaine moderne introduira le silicone organique biosourcé. Un matériau durable, conçu à partir de fibres végétales, qui imite une texture organique inspiré des champs de blé, tout en offrant une résistance exceptionnelle au vieillissement, aux impuretés et aux bactéries.

