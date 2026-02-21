Duux Bora, le séchage connecté pensé pour la maison moderne

Pluie record, automnes prolongés, logements de plus en plus isolés : en 2026, l’humidité s’impose comme un vrai sujet domestique.

Moisissures, condensation sur les vitres, odeurs persistantes… Le confort intérieur ne dépend plus seulement du chauffage ou de la ventilation, mais aussi d’un taux d’humidité maîtrisé.

Avec Bora, Duux revisite le déshumidificateur classique et lui ajoute une dimension connectée et multifonction. Plus qu’un simple appareil de traitement de l’air, il devient une solution de séchage intelligente pensée pour remplacer ponctuellement le sèche-linge traditionnel.

Disponible en 12 L, 20 L et 30 L d’extraction par jour, Bora s’adapte aussi bien à une salle de bain qu’à un séjour jusqu’à 40 ou 50 m². La vraie différence se joue dans son mode “sèche-linge”. Contrairement à un déshumidificateur classique qui s’arrête une fois le taux programmé atteint, Bora peut fonctionner en continu afin d’accélérer le séchage du linge en intérieur, tout en maintenant un air sain.

Dans un appartement sans balcon ou en période pluvieuse prolongée, l’intérêt est évident. Le linge sèche plus vite, l’air reste respirable et, selon Duux, la consommation énergétique peut être réduite jusqu’à 50 % par rapport à un sèche-linge traditionnel.

Côté expérience, Bora s’intègre pleinement dans l’univers smart home. Hygromètre intégré pour ajuster automatiquement le taux d’humidité, filtre à charbon pour neutraliser les odeurs, réservoir ou drainage continu selon l’installation. Le tout se pilote depuis un panneau LED clair ou via l’application Duux, qui permet de programmer les cycles selon son rythme de vie.

La version 12 L, plus compacte, vise les petits espaces comme les buanderies ou salles de bains, avec un fonctionnement discret autour de 42 dB. Les versions 20 L et 30 L couvrent des surfaces plus larges, sans transformer le salon en local technique.