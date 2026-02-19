CGO Compact : le vélo électrique qui épouse la ville

Ce CGO Compact de Tenways est le mini e-bike urbain qui coche (presque) toutes les cases.

La mobilité urbaine continue de se compacter. Après les SUV électriques et les fat bikes, place aux mini e-bikes intelligents. Avec le CGO Compact, TENWAYS vise clairement les citadins exigeants qui veulent un vélo électrique performant, stylé et surtout facile à vivre au quotidien. À 1999 €, ce nouveau modèle vient s’attaquer à un segment en pleine croissance : celui des vélos électriques compacts capables d’assumer les trajets domicile-travail comme les courses du week-end.

Un vrai e-bike, pas un gadget urbain

Malgré ses roues de 20 pouces, le CGO Compact ne joue pas dans la catégorie des vélos “mini” sous-motorisés. Il embarque un moteur moyeu arrière TENWAYS C9 de 250 W développant 45 Nm de couple. Pour rappel, le couple (exprimé en Newton-mètre) correspond à la force de rotation du moteur. Avec 45 Nm, on reste dans une plage confortable pour des démarrages dynamiques aux feux rouges et des côtes urbaines modérées.

La batterie intégrée de 504 Wh (36V, 14Ah) annonce jusqu’à 100 km d’autonomie (variable selon le poids du cycliste, le relief et l’assistance utilisée). Suffisant pour plusieurs jours de trajets urbains sans recharge. Autre point fort : la présence d’un capteur de couple. Contrairement à un simple capteur de rotation, il adapte l’assistance à la pression exercée sur les pédales. Résultat : une sensation plus naturelle, plus fluide, moins “on/off”.

Compact, mais vraiment pratique ?

C’est là que le CGO Compact joue sa carte maîtresse. Cadre à enjambement bas, aluminium 6061, guidon ajustable via le système Byschulz Speedlifter Twist, pédales pliantes et poignée de transport intégrée : tout est pensé pour la vie en appartement ou les parkings étroits. Avec 19,8 kg sur la balance (22,1 kg équipé), il reste dans la moyenne des e-bikes compacts. Ce n’est pas un poids plume, mais il reste manipulable. Le porte-bagages arrière MIK HD supporte jusqu’à 27 kg. Comprendre : courses, sac de sport ou même siège enfant compatible. La modularité est un vrai argument pour un vélo censé remplacer la voiture sur les petits trajets.

Transmission propre, entretien minimal

TENWAYS mise sur une courroie carbone Gates CDN en monovitesse. Pourquoi c’est intéressant ? Pas de graisse, moins d’entretien, pas de déraillement et un fonctionnement silencieux. Pour un usage urbain quotidien, c’est cohérent. Moins mécanique, plus pragmatique. Les freins à disque hydrauliques TEKTRO assurent un freinage progressif. L’écran TFT couleur affiche les données essentielles (vitesse, batterie, mode d’assistance). Rien de révolutionnaire, mais efficace.

Disponible en beige, le CGO Compact adopte une esthétique minimaliste avec câbles intégrés et batterie invisible. Pas d’effet tape-à-l’œil, mais une cohérence premium fidèle à l’ADN de la gamme CGO. Il ne cherche pas à paraître radical. Il cherche à être utilisable. Et c’est probablement son plus grand atout.

Le TENWAYS CGO Compact est proposé à 1999 €. À l’occasion du lancement (13 au 26 février), la marque offre un pack accessoires d’une valeur de 128 €, comprenant une gourde TENWAYS et un antivol chaîne ABUS.