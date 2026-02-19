Les coussins chauffants Mellow de Duux réchauffent le printemps

Les journées rallongent, les cafés migrent sur les balcons, mais le thermomètre reste timide. Entre 8 et 15 °C en début de saison, profiter de l’extérieur demande encore une petite aide côté chaleur. La marque néerlandaise Duux dégaine justement une solution simple et nomade avec ses coussins chauffants Mellow. Pensés pour l’intérieur comme pour l’extérieur, ils permettent de créer rapidement une zone de confort sur une chaise, un banc ou un fauteuil de terrasse.

À l’intérieur, un élément chauffant en graphène assure une montée en température rapide et homogène. Un bouton intégré propose trois niveaux de chaleur, pour une autonomie comprise entre 6 et 9 heures selon l’intensité choisie. Côté confort, les housses en polaire ultradouce invitent à la détente. Elles sont déperlantes, histoire de résister aux éclaboussures ou à une fine humidité printanière. Amovibles, elles se lavent à la main jusqu’à 40 °C.

Les Mellow sont disponibles en gris ou beige, et se déclinent en trois formats : coussin rectangulaire, coussin de chaise et coussin de chaise avec dossier. Chaque modèle embarque une batterie externe de 10 000 mAh, rechargeable en environ 4 heures via le câble fourni. Une façon simple de prolonger l’apéro en terrasse ou la lecture au jardin, même quand le soleil n’a pas encore totalement fait son retour.

