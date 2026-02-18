Le pendentif IA d’Apple pourrait devenir les « yeux et les oreilles » de l’iPhone

Selon un récent article, le pendentif IA en développement chez Apple est bel et bien réel. Il s’annonce comme le véritable « système de surveillance » de l’iPhone.

L’information, parue en janvier et provenant d’une source crédible, mais qui semblait pourtant inattendue, selon laquelle Apple envisageait un pendentif IA portable similaire à l’AirTag, est désormais corroborée par un observateur réputé d’Apple.

Dans un article plus général consacré aux ambitions d’Apple en matière d’objets connectés, Mark Gurman, de Bloomberg, fait le point sur ce projet en développement, que les employés d’Apple surnomment les « yeux et les oreilles » de l’iPhone. Contrairement au projet avorté Humane AI Pin, il n’y a ni écran ni projecteur, et l’appareil dépend entièrement de l’iPhone pour son fonctionnement. L’article de The Information, qui le décrit comme un AirTag doté de caméras et d’un microphone supplémentaires, semble donc se confirmer.

Selon ce dernier rapport, il se porterait autour du cou, comme un collier, et pourrait intégrer un haut-parleur permettant de passer des appels sans avoir à sortir son iPhone, à l’instar des AirPods. « Le pendentif servirait essentiellement de caméra toujours active pour le smartphone et comprendrait également un microphone pour les interactions avec Siri. Certains employés d’Apple le surnomment les “yeux et les oreilles” du téléphone », indique l’article de Gurman publié mardi.

Un point de débat concernant ce produit porte sur l’opportunité d’intégrer un haut-parleur, permettant ainsi aux utilisateurs de converser directement avec l’appareil. Ils pourraient alors laisser leur iPhone dans leur poche ou leur sac, ou ne pas porter d’AirPods. Gurman précise que le produit est encore à ses débuts et pourrait être abandonné. Si Apple décide de commercialiser ce produit atypique, il pourrait arriver dès l’année prochaine, en même temps que les premières lunettes connectées de la marque. Le rapport de Gurman indique également qu’Apple progresse bien dans ses efforts pour intégrer des caméras aux AirPods.