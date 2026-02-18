Des lunettes connectées Apple pour 2027 ?



Les lunettes connectées d’Apple seraient presque prêtes à rivaliser avec Meta.

Apple aurait réalisé des progrès significatifs sur ses lunettes connectées. Tout semble se mettre en place pour un lancement en 2027. Le géant de Cupertino accélérerait le développement de sa prochaine génération d’objets connectés, attendus dès 2027… et aucun écran n’est visible pour l’instant.

Mark Gurman, de Bloomberg, rapporte que les trois produits incluent les AirPods Pro nouvelle génération avec caméras pour une meilleure perception de l’environnement, les premières lunettes connectées de la marque et le pendentif à intelligence artificielle déjà annoncé. Ces produits seront tous conçus autour de l’assistant vocal Siri, précise Gurman, mais il reste à voir comment cette refonte permettrait à Siri de s’imposer comme l’interface idéale pour ces appareils.

L’information principale de ce rapport est que les lunettes connectées semblent presque finalisées. Commençons par ces lunettes, sur lesquelles Apple a réalisé des progrès significatifs ces derniers mois, selon les sources de Gurman. Elles seront équipées de deux objectifs : l’un pour prendre des photos et des vidéos, et l’autre pour la vision par ordinateur, qui fournira aux lunettes un contexte environnemental. Une intelligence visuelle intégrée à votre champ de vision. « L’objectif est que ces lunettes fonctionnent comme un assistant IA au quotidien, capable de comprendre ce que l’utilisateur voit et fait en temps réel », ajoute Gurman.

D’après le journaliste, Apple a finalisé la conception d’une monture en interne, ayant choisi de ne pas collaborer avec des fabricants existants. Apple a également trouvé un moyen d’intégrer les composants internes et la batterie à l’intérieur de la monture. Gurman ajoute : « Les premiers prototypes des lunettes se connectaient par câble à une batterie externe et à un iPhone, mais les versions plus récentes intègrent les composants dans la monture. La conception fait appel à des matériaux haut de gamme, notamment des éléments en acrylique qui confèrent aux lunettes une allure luxueuse. Apple envisage déjà de commercialiser ce modèle dans d’autres styles à l’avenir. »