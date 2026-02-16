Sony WF-1000XM6, les écouteurs sans fils rois de la réduction du bruit

Sony reste la référence en la matière, avec la meilleure réduction de bruit et un savoir-faire sonore unique, développé en studio.

Les nouveaux écouteurs WF-1000XM6 marquent une évolution majeure de la gamme Sony, avec de nombreuses améliorations par rapport au modèle précédent. Ces écouteurs sont disponibles en Noir et Argent Platine et proposés à 300 €.

Ces nouveaux WF-1000XM6 réduisent le bruit de 25 % supplémentaires par rapport au modèle précédent grâce au processeur HD Noise Cancelling Processor QN3e de nouvelle génération, au processeur intégré V2, à l’optimiseur de réduction de bruit adaptatif et aux 4 micros intégrés à chaque écouteur. Les écouteurs WF-1000XM6 sont équipés du nouveau processeur avancé HD Noise Cancelling, Processor QN3e, permettant un contrôle précis de plusieurs microphones pour des performances optimales. Avec quatre microphones par écouteur, contre trois dans le modèle précédent, la réduction du bruit est désormais plus puissante que jamais !

La meilleure qualité d’appel de Sony passe par trois technologies de pointe : capteur à conduction osseuse, deux micros pour la formation de faisceaux AI et la réduction du bruit AI, isolation des voix du bruit de fond. À cela s’ajoute une meilleure connectivité Bluetooth, avec une antenne 1,5 fois plus grande que le modèle précédent et amélioration des performances pour une meilleure connectivité dans n’importe quel environnement. Avec la prise en charge de Google Gemini, vous bénéficiez d’une aide mains libres. Il suffit de dire : « Hey Google… » pour accéder à Gemini et avoir une conversation naturelle et fluide sur tous les sujets souhaités pendant ses déplacements.

Pour l’occasion, Sony a travaillé en étroite collaboration avec des studios de renom, affinant méticuleusement la qualité sonore afin d’offrir l’expérience audio haut de gamme imaginée par les créateurs. Sony a sollicité les conseils et l’inspiration d’une équipe d’ingénieurs récompensés et nominés aux Grammy Awards, notamment Randy Merrill (Sterling Sound), qui a travaillé avec des artistes tels qu’Ed Sheeran ; Chris Gehringer (Sterling Sound), connu pour son travail avec Rihanna et Lady Gaga ; Mike Piacentini (Battery Studios), qui a masterisé des morceaux pour Bob Dylan ; et Michael Romanowski (Coast Mastering), dont le portfolio comprend Alicia Keys et les bandes originales emblématiques des épisodes 4, 5 et 6 de Star Wars.



